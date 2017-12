/ Skinny, culottes, acampanados, de cintura alta o tu nuevo par de jeans, los pantalones de colores se cuentan entre los favoritos de Kendall Jenner, Olivia Palermo y Sofía Vergara ¡y esto no es casualidad! Como prendas, son ideales para armar looks ultra femeninos y distintivos; pero hay algunas claves de estilo que te permitirán brillar, no ser objeto de miradas extrañas.VER MÁS: Los 5 hábitos de toda FashionistaEl 2018 está llamado a ser el año del Ultravioleta, ese matiz que une morado y azul; aunque la gama de colores incluye los verdes, el vinotinto, el rojo escarlata, turquesa, índigo, rosa Millennial y también el amarillo. En fin, toda la caja de creyones a tu disposición.Pantalones de colores ¡marcan tendencia! BásicosUna de las formas más simples de combinarlos es con franelas blancas, negras o un top de rayas marineras; ya que se crea un contraste visual que "rompe" la saturación. Para no desentonar, y de acuerdo a la ocasión, elige entre flats , tacones o sandalias de estilo minimal.Pinterest HiptersPara todas aquellas que quieran lucir perfectas, pero aparentar que les tomó muy poco esfuerzo, pues el street style no deja de ser un referente. Por ejemplo, las camisetas con un eslogan feminista o algún print gráfico; más una chaqueta de cuero o un suéter XL y zapatos deportivos blancos será lo único que necesites.Bloques y capasOtra forma de usar pantalones de colores y verte sofisticada es, primero, seleccionar uno que no sea tan brillante; y luego recurrir a esas prendas "todo-terreno" como un blazer estructurado o una camisa blanca.Photo by @brooklynbeckham. So happy to have you home! ðŸ'" x VB #VBPreSS18A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Dec 17, 2017 at 7:33am PSTSi no temes arriesgar un poco más, entonces busca un top del mismo estampado, o en un color complementario; y para darle el toque final, un accesorio llamativo, como: un collar, un bolso tipo riñonera o un par de lentes de sol.Imágenes: Pinterest / InstagramCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi