/ "Algunas familias más impactadas que otras, separaciones, rupturas, uniones y afianzamientos, reediciones de la misión y visión de vida personal y familiar."Cerrar ciclos Para nadie es un secreto que este año ha sido de muchas experiencias unas muy agradables, otras muy dolorosas, entre despedidas, rupturas, separaciones y nuevos aprendizajes, esa ha sido parte de la experiencia que como venezolanos hemos vivido. Algunas familias más impactadas que otras, separaciones, rupturas, uniones y afianzamientos, reediciones de la misión y visión de vida personal y familiar. Lo cierto es que estamos a pocos días de culminar este año 2017 y las expectativas del año venidero se mantienen en jaque y hasta la desesperanza busca anidarse en el corazón. Yo realmente no sé si será mejor o peor, lo que si se y a ello quiero invitarles es a programarnos que el 2018, será una experiencia de avance y empuje como personas y familias, que apuntemos a empezar de nuevo con entusiasmo e ilusión, ingredientes fundamentales que alimentan nuestra creatividad; y además ser creativos con nuestras emociones, pensamientos y acciones.Empezar un nuevo año con la certeza y el compromiso de lo que cada uno debe hacer sin caer en juicios hacia lo que otros desde su certeza consideran necesario hacer. Te invito a que abraces la idea de que a partir de ahora, todo será mejor, y para ello debemos darnos el permiso de cerrar ciclos y avanzar. Cuan valioso es que podamos evaluar que ha sido de nosotros, cual ha sido el nivel de crecimiento o decaimiento alcanzado, como estamos como familia, como pareja, que hicimos para estar así o que dejamos de hacer; que es lo más importante en tu vida, en qué lugar de tus prioridades estas tu [email protected] Todo esto mostrar una radiografía maravillosa de tu vida, mi vida y desde allí podremos aprovechar la oportunidad de emprender un nuevo camino.Siempre que iniciamos debemos cerrar lo anterior, soltar las cargas, liberarse de lo anterior y darle paso a otras experiencias. Y es allí donde entra en escena ese recurso interno llamado, Fuerza de Voluntad, la gasolina para impulsar el cambio, que nos permite hacer un análisis acerca de esos momentos de vida, para poder darle vuelta a la página y escribir una nueva historia. Cerrar un ciclo imprime una gran decisión, y además incluye en sí mismo de una especie de ritual que nos permitirá entrar en condiciones para iniciar nuevos proyectos.Vivir lo que hemos vivido cada uno de nosotros como seres interactuantes de esta sociedad ha mostrado la cara oculta de todo aquello de lo que tenemos que desprendernos. En mi experiencia personal he aprendido, ¡y vaya que me tocó verlo, sentirlo y aceptarlo para integrarlo!, que debemos soltar los apegos; dejemos de aferrarnos a nada ni a nadie y asumamos la consciencia de que la vida es un constante cambio, y siempre encontraremos nuevas formas de vivir.Otro gran aprendizaje es el admitir lo que ha sido y lo que no bajo nuestra responsabilidad, qué papel jugamos en ese hacer para que las cosas sean de tal o cual forma; ha sido en resumen una impactante pero innegable manera de aprender. Cada uno de nosotros debe aceptar que lo que hemos experimentado es parte de la experiencia, ya sea positiva o negativa, y de acuerdo como se asuma nos ayudará a crecer y por ello debemos ser [email protected] Date el tiempo y el espacio para reflexionar, evaluar tu crecimiento y tu aprendizaje de vida. Despídete de lo vivido, suéltalo y agradece cada una de las experiencias sean positivas o negativas. Lo puedes hacer mediante una carta, será parte de tu cierre de ciclo. Así estarás disponible para emprender nuevos proyectos y plan de vida. Reúnete con tu familia y juntos compartan lo que han aprendido, lo que admiran y extrañan de cada uno, lo que necesitan fortalecer, lo que necesitan recibir o rescatar de la relación con cada uno, que pueden añadir cada uno para que su vida familiar sea más saludable, si es preciso perdonarse por lo no dado, por las ausencias, háganlo será parte de ese cierre de ciclos que los llevara al florecimiento de sus relaciones familiares.Preparémonos para el éxito de adentro hacia afuera, sin dolor, obteniendo el mayor provecho de cada experiencia y reconozcamos que dentro de todo lo negativo que ha podido ser algo, a aportado una información y un aprendizaje a nuestra vida, y ahora toca avanzar a un nuevo nivel.Lo vital es poder llegar a desprendernos sin rencores, sin ataduras al pasado para poder proyectarnos en la siguiente fase, el nuevo año 2018 desde una plataforma positiva que no busca borrar el pasado sino capitalizar a favor del presente. He allí la verdadera esencia de cerrar un círculo, si no lo hacemos, nos quedaremos estancados, atrapados en un estado de bloqueo y seguiremos, si, pero transitando en esferas de dolor, sufrimiento, amargura y ansiedad; o quedaremos [email protected] en esos momentos que generaron felicidad pero que ya no están y nos consumirán en depresión, y en ambos casos el avance esperado no será fructífero, seguirás atada.Dejar atrás el pasado no es renunciar a él, sino hacerlo efectivo para el crecimiento personal, tu creces, tu familia crece contigo. Después de vivir una experiencia, siempre tendrás la oportunidad de transformarla o de hacerla más intensa y duradera, solo tienes que abrir tu mente y tu espacio al nuevo reto.¡Cerrar ciclos depende de ti! Desde el arte de ser familia te deseo un 2018 abundante y feliz!!!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi