/ Los vecinos no identificaron al presunto victimarioPor más de media hora el delincuente permaneció oculto en una zona enmontada.El sujeto esperaba un descuido para atacar a sus víctimas. Eran aproximadamente las 11:00 de la noche de este martes.Así que apenas el par de hombres conversaba frente a una vivienda, el delincuente se aproximó caminado y sacó su arma de fuego.Cuando comenzó a disparar las víctimas comenzaron a correr para escapar, pero ambos cayeron heridos.Jhonatan Nelson Aguilar Betancourt, de 26 años, falleció en el sitio. Lo alcanzaron tres balazos: dos en la cabeza y otro en la espalda.Sin embargo, quien lo acompañaba resulto herido. Los vecinos lo subieron en un vehículo particular y lo trasladaron hasta un centro de salud.Maximiliano Gómez Gómez, de 27, permanece en la emergencia del Complejo Hospitalario Ruiz y Páez.Hasta ahora su condición es delicada. Recibió disparos en las piernas y brazos.Pocos datos Con el sonido de las múltiples detonaciones, los vecinos supieron del crimen.Cuando salieron de sus viviendas los cuerpos estaban tirados en medio de la calle. Del asesino no había rastros.Dicen que eran un sujeto alto moreno que llevaba un coala, de color rojo.Según luego de la arremetida, varios compinches lo "rescataron" en una camioneta Chevrolet doble cabina, blanca.Los testigos no aportaron datos sobre la vida del caído, solo comentaron que tenía poco tiempo en la zona.Pesquisas Luego de varias horas arribó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).Los sabuesos del Eje de Homicidio colectaron las evidencias como parte de las averiguaciones.Por la manera en que sucedió el crimen quienes conducen las pesquisas presumen que se trató de una venganza, sin descartar otras hipótesis.Indagan contra quién iba la arremetida.Esperan recuperación Por ahora los funcionarios del Eje de Homicidios de la policía científica, esperan por la recuperación del herido para que rinda declaraciones del hecho; además esperan por los familiares.