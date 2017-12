/ La alcaldesa de Piar ordenó que cada dueño de establecimiento se ajuste a la medida. En las parroquias El Pao y El Manteco realizarán una visita para confirmar el cumplimientoLa directora de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Piar, Mayerlin Marcó, informa que desde el 13 de diciembre su equipo de trabajo se ocupa de la recaudación de impuestos y otros temas de interés social que van en beneficio del sector empresarial y la ciudadanía en general.Asegura que con la nueva gestión de la alcaldesa Yulisbeth García "se ha hecho un trabajo intachable y transparente desde todos los puntos que maneja la institución".En cuanto al beneficio social otorgado por el primer mandatario nacional, Marcó menciona que la alcaldesa giró instrucciones a través de un comunicado para que todos los comerciantes del municipio acepten los tickets del bono navideño."Quien incumpla con dicha sugerencia, atenta contra el bienestar social de los beneficiarios", puntualiza la funcionaria.El equipo de Hacienda Municipal contactó a todo el sector comercio, incluidos los dueños de carnicerías, zapaterías, abastos, quincallerías, farmacias, y panaderías."Los empresarios deben abocarse en recibirlos; ante las instancias del Estado tienen validez y no hay motivos para dudarlo", asevera Marcó.Llamado a la Cámara La representante del ayuntamiento exhorta a los integrantes de la Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Piar, para que motiven a sus afiliados a cumplir con la orden de la alcaldesa."La idea no es sancionar a nadie sino trabajar en el marco de las leyes y en virtud de hacer cumplir lo establecido", comenta.El comerciante que recibe los tickets podrá entregarlos al Banco de Venezuela en cualquiera de las sedes ubicadas en la ciudad de Upata, ya que será la única entidad que los recibirá.Impuestos Marcó indica que desde que ingresó al cargo ha notado un incremento en las recaudaciones de impuestos."Cuando ingresé la información que manejaba era que no se tenía muchos ingresos; sin embargo solo en la terminal de la ciudad se logró recoger más de 20 cajas de dinero el fin de semana pasado".Estos recursos serán invertidos por la alcaldesa en obras públicas que beneficien el desarrollo del municipio, según argumenta.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi