Este jueves 28 de diciembre, habitantes de las zonas urbanas y sub urbanas de las parroquias El Cementerio, Nueva Granada y la Cota 905 procedieron a dar cierre a las calles cerca del sector Roca Tarpeya motivado a que no se les ha entregado los alimentos de la caja Clap navideña que había prometido el presidente Nicolás Maduro . A través de la red social Twitter, varios internautas informaron que las comunidades antes reseñadas en reiteradas ocasiones han sido objeto de exclusión en los referente a recibir el acostumbrado pernil navideño el cual cancelarían a precio solidario. Además, señalaron que quienes están al frente de los consejos comunales carecen de responsabilidad y seriedad en cuanto a la entrega de juguetes a los niños, debido a que muchos infantes no recibieron los regalos prometidos porque a los "dirigentes no les alcanzaron" las cantidades que recibieron.