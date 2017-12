/ Cada década tiene sus pros y sus contras; sus momentos estelares y años que definen nuestra personalidad, estilo, relaciones y carrera profesional. Ahora bien, si eres de las que está a punto de cumplir 30 años, quizás deberías proponerte la meta de cambiar -u olvidar- algunos hábitos. ¿La razón? Estos solo atentan contra tu confianza y, aunque no lo creas, se convierten en barreras auto-impuestas.VER MÁS: Las reglas de etiqueta de la mujer MillennialLas experiencias que vamos acumulando, tanto las buenas como las malas, son absolutamente necesarias para madurar. Pero igual de valiosas son las decisiones que te permiten, en definitiva, tomar las riendas de tu vida. Aprovecha los últimos días del 2017 y que éste sea una de tus resoluciones.Antes de cumplir 30 deberías desechar estos 5 hábitos Decir "Sí" cuando de verdad es "No"Todas en algún punto buscamos complacer a alguien más, sean nuestros padres, novios o amigas. Sin embargo, las prioridades cambian cuando una llega al "tercer escalón"; ya que parece que el reloj avanza mucho más rápido. Así que no temas declinar una invitación o cancelar planes si es lo que de verdad quieres… pierde el miedo a decir "No".AmistadesDicen que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano; y si estás cerca de cumplir 30 seguro ya lo sabes. Recuerda que estas relaciones son una decisión, y si una persona ya no te brinda alegría, apoyo o solidaridad… quizás sea momento de seguir adelante.Idealizar el futuroOtro de los hábitos que debes desechar al cumplir 30 es idealizar. Con esto nos referimos a que es hora que pises tierra firme y comiences a organizar tu vida. No existirá un momento en el que todo, por arte de magia, será perfecto y feliz. Vive el presente y, de este modo, podrás disfrutar cada día ¡así sea caótico!Excusas masculinas¿Sabes cuál fue la palabra del 2017? Feminismo . Inspírate en las mujer es más fuertes de tu familia o líderes mundiales y deja de inventar excusas que justifiquen ciertos comportamientos de los hombres. Si el chico que te gusta no te llama o envía mensajes, o sigue posponiendo la formalización, no lo aceptes. Empodérate.ComparacionesEres una mujer única, con virtudes y defectos como todas. ¿Entonces por qué sigues comparándote? Mejor dedica este mismo tiempo y piensa en tus propias metas y concéntrate en lo que de verdad quieres hacer; ya sea convertirte en mamá , mudarte a otro país, tomar un año sabático u otra idea. Créenos, serás más feliz y cuando lo compartas en tus redes los demás lo verán.Imágenes: Archivo EmeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi