/ No es ningún secreto que las Kardashians siempre dan de qué hablar. Como es costumbre esta año el clan ha creado momentos bastantes controversiales, ¡te los mostramos!Khloé, Kim, Kyle, Kendall y hasta Rob experimentaron instantes difíciles de olvidar, ya que algunos incluyeron a la policía.Como el año está por terminar decidimos recapitular todas las vivencias más llamativas de las Kardashians.Las Kardashians y sus momentos más polémicos de 2017 Kim Kardashian y su celulitisTodas tenemos la tan odiada piel de naranja, pero estas imágenes de Kim en la playa ni ella las podrá olvidar. La socialité fue fotografiada junto a sus hermanas en México, lo llamativo de esto fue que su tan famoso trasero estaba completamente lleno de celulits, lo cual causó un gran re vuelo con sus fans.Kim Kardashian Kanye West tercer hijoKardashian y Kanye West quieren continuar agrandando su familia, pero con su tercer hijo decidieron alquilar un vientre. Esta decisión la tomaron por problemas de salud de la socialité. Esto no tiene nada de extraño, pero lo sorprende fueron las reglas que deberá seguir la madre subrogada.La pareja firmó un contrato donde pagarán 45.000 dólares, distribuidos en 10 mensualidades, lo que se resume en un total de 4.500 dólares al mes, a la mujer que quede embarazada. El documento también señala que si la mujer llega a tener más de un bebé -mellizos o gemelos- el matrimonio le pagará 5.000 dólares adicionales por cada hijo.Si la madre subrogada llega a perder el bebé debido a un aborto, cobrará 4 mil dólares si alguno de sus órganos reproductivos se ve afectado. A modo de fianza la pareja ha tenido que abonar a la agencia de vientres un total de 68.850 dólares. Si el proceso termina positivamente para todos les devolverán 23.850 dólares.El contrato no solo se enfoca en la parte económica, ya que también cuenta con varias condiciones que la mujer deberá seguir al pie de la letra. Por ejemplo, no podrá fumar, beber o ingerir drogas mientras esté en cinta. Tampoco podrá mantener relaciones sexuales durante las semanas previas al embarazo o en las tres semanas posteriores a la implantación del embrión.Algunas de las condiciones más extrañas son: evitar usar saunas, montarse en el metro, teñirse el cabello, estar en contacto con arena de gato, beber cafeína o comer pescado crudo."Ellos [la pareja] asumirán las responsabilidades legales del bebé (…) aunque posa cualquier enfermedad congénita u otras anormalidades o defectos" , indica el documento.Khloé Kardashian roba una fotoLa estrella de reality show fue demanda por Xposure Photos, basada en Reino Unido, por publicar una de sus fotos en su cuenta de Instagram. Lo más insólito del asunto es que la imagen es de ella misma. Tras ello Khloé enfrentó una demanda por 25 mil dólares.Según la denuncia de Xposure: “La publicación del Instagram de Kardashian hizo disponible la fotografía a sus más de 67 millones de seguidores y a otros consumidores de noticias del entretenimiento -y especialmente de noticias e imágenes de la propia Kardashian, tal y como evidencia el número de followers de Kardashian- que de otra manera estarían interesados en ver versiones con licencia de la fotografía en revistas y periódicos que son clientes del denunciante”.Kendall Jenner y su polémico comercial de PepsiA principios de abril, Pepsi lanzó un comercial que causó gran controversia en las redes sociales . Tanto fue así que tuvo que retirarlo y pedir disculpas.En un comunicado, Pepsi aseguró que “estaba tratando de proyectar un mensaje de unidad, paz y entendimiento” y que “claramente falló en el intento”. Además pidió disculpas a todos los afectados por el contenido y a Kendall Jenner por “ponerla en esa posición”.El polémico comercial escenificaba una protesta social, y en medio de los manifestantes aparece Kendall quien abandona una sesión de fotos y entregar una lata de Pepsi a un policía. Este video fue relacionado con lo acontecido a la afroamericana Ieshia Evans quien fue arrestada en medio de una marcha en Baton Rouge contra la violencia policíaca.Kylie Jenner y su compañía La joven empresaria fue acusada dos veces de plagio por sus diseños. La primera vez, la marca independiente de ropa en Nueva York, Pluggerd NYC inició una campaña contra la socialité por robar sus diseños en la nueva línea de trajes de baño de Kylie.La segunda controversia fue la que más molestó a las personas, en especial a los amantes del rock. Las dos hermanas Jenner crearon una colección de franelas vintaje que consistían en una serie de camisetas negras con imágenes y portadas emblemáticas de bandas rockeras como Pink Floyd, The doors, Metallica, Tupac y Led Zepellin. Pero lo que enfureció a los seguidores de estas agrupaciones es que las caras e iniciales de Kendall y Kylie estaban plasmadas sobre ellas.Rob Kardashian y su exNi Rob se salvó de los escándalos. El único hombre de las Kardashians fue el que más polémica causó este año junto con la stripper Black Chyna. Tras tener una hija y pasar por una separación bastante fea, Rob hizo la "porno venganza" luego que Chyna lo engañara, es decir, publicaría un video de ella manteniendo relaciones sexuales. Todo este caso llegó a los tribunales, su expareja buscaba una orden de restricción.