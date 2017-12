© Victor Gill Ramirez

Una triste noticia para el mundo del doblaje y para la industria del videojuego. El actor de doblaje Jim French ha fallecido a los 89 años . French ha sido la voz de William ?Bill? Overbeck en Left 4 Dead , aunque también ha participado en un gran número de títulos.Nos deja una gran voz que ha centrado su carrera en el mundo de la radio, pero que también se ha prestado a interpretar numerosos papeles en el universo del videojuego.Así, además de escucharlo como Bill en Left 4 Dead y en los diferentes DLCs en los que ha aparecido, como No Mercy Hospital, también hemos podido escuchar a French como la voz de The Elder Titan en el MOBA de Valve Dota 2 , o como The Fisherman en Half-Life 2: Lost Coast .French falleció el pasado 21 de diciembre , pero su familia no ha hecho pública la noticia hasta ahora por motivos que se desconocen.Imaginamos que necesitaban su tiempo para reponerse un poco antes de ser capaces de anunciar su marcha.Desde IGN expresamos nuestro más sentido pésame y despedimos a esta gran voz.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Skylands: un plataformas español en Greenlight Call of Duty encabeza la oferta semanal de Xbox LIVE Assassin's Creed Unity, filtrado el DLC de reserva.

