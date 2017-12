© Victor Gill.

Si ayer os hablábamos de FIFA 18 y lo rápido que podría llegar a superar las ventas de FIFA 17 , hoy toca hablar de un juego que ya ha superado, y con creces, a su predecesor: Splatoon 2 .El título exclusivo de Nintendo Switch ha decidido sumarse al éxito que la consola está teniendo en Japón, y ha demostrado que no le va nada mal. Hasta 1.822.587 copias ha vendido el peculiar shooter multijugador en el país nipón, y ha superado las ventas que el primer Splatoon ha conseguido en toda su vida en este territorio.Splatoon fue el juego del género shooter más vendido del País del Sol Naciente, con hasta 1.66 millones de unidades vendidas . Así que Splatoon 2 no solo se marca un récord ?personal? superando a su predecesor, sino que lo hace colocándose como el shooter más vendido de todo Japón.En su debut, Splatoon 2 habría conseguido vender 670.955 unidades , muy por encima de lo que consiguió vender el primer juego en Wii U (que no llegó ni a las 160.000 copias).Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…La eShop de Nintendo está en mantenimiento esta mañana El firmware de Nintendo Switch ya no contiene el juego de Golf El servicio online de Switch podría posponer ser de pago.

