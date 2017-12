© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Tras convertirse en la gran estrella de la Navidad (y no la que guía a los Reyes Magos) con un villancico que tiene ya dos años, la empresa familiar Desatranques Jaén ha decidido organizar su propio evento de eSports .Para ello, contará con la ayuda del club Movistar Riders , al que podremos ver hasta el próximo 15 de enero luciendo una camiseta de Star Wars: Los Últimos Jedi . El club ha decidido colaborar con Desatranques Jaén para preparar una competición en, cómo no, Torreblascopedro , donde el propio Hideo Kojima ha decidido colocar la sede de su nuevo estudio . Todavía no se ha decidido la fecha para este gran evento, pero nos han prometido que será todo un espectáculo.?Queremos que sea una competición al alcance de todos, que nadie desatranque el camino de los más jóvenes a la hora de crecer como jugadores profesionales de Captain Tsubasa: Dream Team , o lo que quiera que sea que jueguen los jóvenes de hoy en día?, han declarado desde Desatranques Jaén.Nosotros hemos querido preguntar a nuestro colaborador de IGN España , Antonio Gila , experto en Andalucía.Él nos ha dado su opinión acerca de la entrada de Desatranques Jaén al mundo de los deportes electrónicos.Lamentablemente, no hemos entendido nada de lo que ha dicho.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Capitán Tsubasa: Dream Team. Análisis para móviles Greentwip e Intel llevarán a los móviles juegos cásicos de los 90 Modo Cooperativo: LaLiga Fantasy Marca.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Baird ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi