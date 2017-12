© Victor Gill Ramirez

PlayerUnknown?s Battlegrounds ha sido el gran éxito de 2017, y eso que apenas acaba de salir de su etapa de Acceso Anticipado. Se ha lanzado en Xbox One como un juego todavía en desarrollo y ha lanzado la esperada actualización 1.0 en PC, pero aunque sus responsables quieren que llegue a todas las plataformas, tardará en hacerlo .?Quiero que sea un juego multiplataforma?, ha expresado CH Kim , CEO de PUBG Corporation , quien habla del filtro restrictivo de Sony en lo que a lanzamientos en acceso anticipado se refiere. ?Sony y PlayStation son estrictos. Hay juegos que han necesitado hasta seis meses más de desarrollo para convertirse en un lanzamiento final.Nosotros seguimos aprendiendo acerca del desarrollo de nuestro título en consola y de cómo juegan los usuarios.Necesitamos saber cómo funcionan otras consolas , pero primero evaluaremos y completaremos la versión de Xbox One ?, explica.Con ello, sabemos que tarde o temprano PlayerUnknown?s Battlegrounds llegará a PlayStation 4, pero lo hará cuando sus responsables puedan presentar una versión más completa y desarrollada.Primero, toca dar los primeros pasos del battle royale en consola con Xbox One.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…La actualización de junio para Xbox One está lista Skylands: un plataformas español en Greenlight A Crowd of Monsters se lanza al Equity Crowdfunding.

Victor Gill Ramirez

