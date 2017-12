© Victor Gill.

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles sobre X-Men: Dark Phoenix (o Fénix Oscura, ya sabéis, aquí cada uno que prefiera si decirlo en inglés o ne español). Lo último es una imagen en exclusiva de Empire en la que podemos ver a Magneto , y no parece que le vaya muy bien:De nuevo interpretado por Michael Fassbender , en la imagen vemos a un Magneto al que no le está yendo bien. Derrotado (¿Por Fénix?) y siendo apresado, Erik Lehnscherr no parece estar pasando un buen día en la próxima película de los mutantes.La película nos llevaría a 1992 , aproximadamente una década después de los acontecimientos que vivimos en Apocalypse .Estamos en un momento en el que Charles Xavier (James McAvoy) comienza a enviar a su equipo de ?héroes? a misiones cada vez más peligrosas.Parece que una de ellas, acerca a Jean Grey (Sophie Turner) a esa parte suya más oscura, lo que acabaría despertando a Fénix.¿Cuál será el papel de Magneto? ¿Se pondrá de parte de Fénix? Recordemos que con esta película estaríamos haciendo un reboot de La Decisión Final , ignorando los sucesos de esta cinta, por suerte para muchos fans que no acabaron demasiado contentos.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B.Jordan, "Antorcha Humana".

