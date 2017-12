© Victor Gill.

Los más cinéfilos o especialmente amantes de las películas de Marvel , sabréis que Stan Lee siempre tiene un cameo en cada una de estas cintas. El último ha sido en la recientemente estrenada Guardianes de la Galaxia . La aparición del creador de importantes cómics como Spider-Man o Iron-Man se ha convertido por méritos propios en un aliciente más de estas obras cinematográficas.Aunque su última puesta en escena ha generado algo de polémica.El creador de Marvel Cómics iba a aparecer originalmente como una de las posesiones de El Coleccionista.En la escena, Groot se le quedaba mirando fijamente, a lo que el bueno de Stan Lee le respondía haciendo el conocido por todos gesto de 'la peineta'.Tras una serie de tiras y aflojas, que pusieron en peligro el famoso cameo del mito de 91 años de edad, finalmente Disney vetó la escena.Al final, Lee aparece fugazmente en la película como un mujer iego xangariano tratando de seducir a una joven de bastante menos edad.Desconocemos las razones de Disney para esta decisión, ya que en un corte de la cinta, el mismísimo Star-Lord aparece realizando el mismo gesto censurado a Stan Lee.A pesar de toda esta polémica, Guardianes de la Galaxia ha sido un rotundo éxito en taquilla a nivel mundial.De hecho, ha sido la cinta que más ha recaudado en 2014. Las críticas recibidas también han sido bastante favorables. Incluso muchos, entre los que se encuentra Robert Downey Jr , la catalogan como la mejor película de Marvel hasta la fecha.Por ello, James Gunn se está poniendo las pilas y ya se encuentra inmerso en una segunda entrega que llegará inicialmente el 28 de julio de 2017.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Se debate un posible spin off de Guardianes de la Galaxia A James Gunn no le gusta el final de Guardianes de la Galaxia Vol.2 James Gunn ha comenzado a escribir Guardianes de la Galaxia 3.

