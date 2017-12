© Victor Gill.

El reciente acuerdo entre Disney y Fox ha dividido a parte de la comunidad de aficionados al mundo del cine y los superhéroes. Mientras que los veteranos de Marvel dan saltos de alegría por el acuerdo que permite reunir a los personajes más importantes de La Casa de las Ideas, otros no son tan positivos y piensan que el monopolio de contenidos no es una buena noticia en absoluto. Stan Lee , al parecer, se encuentra entre los primeros.El padre de muchos de los personajes más importantes de Marvel ha declarado que está encantado por lo sucedido." ¡Es una gran noticia! Ahora personajes de X-Men y Los 4 Fantásticos pueden volver a casa, al lugar al que pertenecen.Es de vital importancia tener a todos los personajes de Marvel bajo un mismo techo ¡Y ahora, en su grandeza inicial, puedo esperar a ver las maravillas que nos ofrecen! " ha declarado el maestro de los cameos a Newsarama .Esto es algo que el escritor ya vio venir hace unos pocos meses, cuando aseguró que X-Men y Los 4 Fantásticos volverían a Marvel Studios.Una predicción digna de Los Simpson .Ahora tan solo nos queda esperar a ver si este acuerdo millonario nos reporta buenos resultados en forma de un rico universo cinematográfico nutrido por algunas de las series más populares en la historia de los cómics.De momento tenemos en el futuro la película de la vida de Stan Lee que ahora pasa a estar gestionada por Disney, como es obvio.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B.Jordan, "Antorcha Humana".

