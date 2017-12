© Luis Alfonso Oberto Anselmi

[ACTUALIZADO] Hoy (28/12/2017) el bueno de Stan Lee ha cumplido 95 años y por eso recuperamos este reportaje con sus cameos más épicos. Stan Lee ha dado muchas alegrías para el mundo del cómic y gracias a él conocemos a muchísimos grandes personajes de superhéroes. Acaba de cumplir recientemente 94 años y siempre es un honor poder repasar los principales momentos que nos ha brindado con sus cameos en el mundo cinematográfico y televisivo (también aparece en series) de sus queridas creaciones en el tebeo.En IGN España queremos mucho a Stanley Martin Lieber (nombre real del artista) y seguimos hablando de él.FOX ha adquirido los derechos para realizar una película sobre su vida. Pero es que además, si todo va bien y la salud le sigue acompañando (cruzamos los dedos), Lee seguirá apareciendo en películas.De momento sabemos que confirmó su presencia a modo de cameo en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y en Spider-Man: Homecoming.Kevin Feige , presidente de Marvel Studios explicó que todos los cameos de Lee se cuidan al detalle: "No los hacemos aleatorios.Siempre son específicos… Hace un par de meses en Atlanta, vino y rodamos cuatro en un sólo día, para cuatro proyectos. ¡Son todos increíbles! ¡Totalmente diferentes!"Por supuesto, si no has visto las películas y no quieres saber dónde aparece Lee, lógicamente debes dejar de leer en este punto.¿Nos acompañas a ver a Stan Lee repasando sus cameos más míticos en películas (no series)? ¿Cuál es tu favorito de todos ellos?Doctor Strange (2016) En la última película de Marvel basada en superhéroes hasta la fecha, Doctor Strange ( Doctor Extraño ), veíamos a Stan Lee sentado cómodamente en un autobús leyendo el famoso libro de Aldos Huxley titulado Las Puertas de la Percepción mientras decía "That is hilarious" ("Esto es hilarante") mientras permanecía ajeno a una lucha real en que la ciudad se estaba destruyendo justo en el exterior y donde estaban Extraño y su "amigo" el Barón Mordo.Hulk (2003) En la cinta de Ang Lee aparece junto al mítico actor Lou Ferrigno (que hizo de Hulk en TV).Ambos salen a la vez vestidos de guardas jurado de seguridad de la compañía donde trabaja Bruce Banner.Daredevil (2003) Matt Murdock, de niño y ya ciego, salva a un despistado Stan Lee de ser atropellado en la carretera al cruzar.Lee iba leyendo el periódico.Deadpool (2016) Fue un cameo muy polémico y nos hicimos en su momento eco de la noticia .En realidad Stan Lee aparece en un club de streaptease pero la realidad es que fue grabado en un estudio y luego su imagen se interpuso ahí como si fuera un DJ que está poniendo música en la fiesta del local.Spider-Man (2002) Una de las batallas entre Spider-Man y el Duende Verde, provoca que una multitud intente sobrevivir entre las ruinas.Stan Lee tiene reflejos y salva a una niña justo antes de que le caigan encima los cascotes de un edificio.Big Hero 6 (2014) En la famosa cinta animada de Disney se usa la imagen de Stan Lee para hacer de padre de Fred, uno de los protagonistas.Al final, en las escenas post-créditos descubrimos una sorpresa (que no vamos a desvelar aquí). Ya te explicamos qué tal fue la experiencia de Lee en esta ocasión.Ant-Man (2015) El héroe Falcon está buscando a Ant-Man para pedirle que se una a The Avengers, en una de las últimas secuencias de la película.Allí veíamos a Stan Lee como barman del local .X-Men (2000) Ese vendedor ambulante de perritos calientes por la playa, que aparece justo cuando el Senador Kelly sale de repente del mar, huyendo de Magneto, es nuestro entrañable y querido Stan Lee.Fácil de reconocer ¿no creéis?Los cuatro fantásticos (2005) En la primera película de los 4F pudimos ver a Stan Lee, como no podía ser de otra manera.No obstante, en la nueva versión de 2015 no se contó con él y la película fracasó (aunque la primera tampoco es que fuera para tirar cohetes).En la primera cinta de los personajes Stan Lee era un cartero que se cruza con ellos al salir del ascensor del Edificio Baxter.Quedan todavía muchos cameos por descubrir en el reportaje.Sigue leyendo.

