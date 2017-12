© Victor Gill.

2017 ha sido el año de Juego de Tronos para bien y para mal. La próxima será su última temporada y estamos todos muy impacientes, pero el éxito no ha sido lo único que ha acompañado a la ficción. Entre todas las filtraciones que sufrió con esta temporada, y las primeras filtraciones de lo que está por llegar, nos encontramos ahora con más problemas.La adaptación de Canción de Hielo y Fuego a la pequeña pantalla ha sido, además, lo más descargado en BitTorrent .Juego de Tronos encabeza la lista de series de televisión más descargadas, como ya lo hizo en el año 2016.Lo curioso es que vuelve a acompañarla en el segundo puesto The Walking Dead , a pesar de que esta temporada ha dejado mucho que desear a los fans.El tercer puesto se lo ha llevado The Flash , aunque le siguen muy de cerca The Big Bang Theory y Rick y Morty .Un Top 5 muy variado en lo que a la descarga y piratería se refiere. Estas series pueden encontrarse en las plataformas de HBO y Netflix, a disposición de todos los usuarios de forma completamente legal, algo que, por desgracia, no se puede decir de los torrents.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Se habrían filtrado guiones de la Temporada 8 de Juego de Tronos A Kit Harington le preocupa que el final de Juego de Tronos nos decepcione Las mejores series de 2017.

