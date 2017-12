© Victor Gill.

Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald se estrenará, si no hay ningún cambio de última hora, en noviembre de 2018. Todavía no tenemos imágenes en movimiento de esta secuela, pero sí hemos podido disfrutar de algunas fotografías. Como la que se nos ha presentado ahora, con Newt Scamander y Tina Goldstein como protagonistas.La foto es una exclusiva de la revista Empire , a la que siempre agradecemos otras imágenes, como las de Kylo Ren y Rey en Star Wars o la portada de Black Panther que pudimos ver esta misma semana.En esta ocasión, podemos ver a Tina (Katherine Waterston) y Newt (Eddie Redmayne) mirando, algo preocupados, hacia la cámara.Está claro que no deben estar en una situación muy tranquila. ¿Qué clase de peligros deberán enfrentar en la nueva entrega?En esta secuela podremos ver a Jude Law como Albus Dumbledore , además de a Johny Depp como Gellert Grindelwald , papel que ha conservado a pesar de toda la polémica desatada y las críticas por parte de los fans.También tendremos a Callum Turner como Theseus Scamander y a Zoë Kravitz como Leta Lestrange.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B.Jordan, "Antorcha Humana".

