© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Camarada, vos sóis, a mi juicio el coño que le mete las cabras en el corral al alto gobierno, me refiero a los enchufaos y a la oposición, por eso no estáis a salvo que la cojan con vos el año que viene. Fijate el caso de Rafael Ramírez, quien rescató a la vieja PDVSA para ponerla al servicio del soberano, al parecer, ahora es corrupto: Ey mosca.Coño, vuelvo a preguntar, será que nadie, desde que Chávez lo puso al frente de PDVSA que Rafael era corrupto, para que hoy la fiscalía pida aberiguar sus bienes… De verdad me llama la atención esa joda, y más en aun por proponerse muy tímidamente como candidato presidencial.Cierto es que por culpa de todos esos "la drones " los venezolanos pasamos una navidad bien triste, mientras aquellos que disfrutan las mieles del poder, unos la pasaron fenomenal con su familia e invitados, otros, mejor aún fuera del país, por allá, en el "imperio".Qué arrecho es ese imperio! cómo lo critican, pero como me gusta.Lo cierto que corremos hacia el desastre, a la pérdida de credibilidad ante el pueblo de a pié, se la estamos poniendo "bombita" a cualquier paracaidista que desee medirse en las elecciones del 2018.Hay que estar bien cagao para adelantar ese proceso elecionario. Estamos graves, y vamos a seguir graves por no decirle la verdad el pueblo, ese depositario del poder originario que siempre aclamamos cuando nos interesa.Diosdado por Dios y la Virgen digámosle la verdad a la gente.Cuando Hugo expresó la famosa frase " yo, ya no soy yo, Chávez es un pueblo", él conocía el contenido, la profundidad y significado de aquella frase en aquel momento.Hoy el pueblo revolucionario está bien arrecho de tanta falsedad que se anuncia desde los medios de comunicación y redes sociales A mí como periodista me arrecha en sumo grado que nuestro gobierno sustituya, por ejemplo, el sistema naqcional de medios públicos para dirigirse a la nación por el TWITTER, es decir, primero se conoce la noticia en el "imperio".Como decía el GIGANTE, seguimos siendo malos para informar.Por ejemplo VTV dijo: "Llegan desde Rusia 30 mil toneladas de trigo para que los venezolanos cuenten con su pan de jamón en navidad"."Millones de juguetes serán distribuidos a partir del 20 de diciembre". "Miles de tickeras serán entregadas al pueblo para que hagan sus compras navideñas". "10 millones de toneladas de pernil serán repartidas en todo el país". Etc, etc, etc.Y qué pasó, que al parecer todos esos ofrecimientos de Nicolás se quedaron por el camino del hampa oficial, es decir, de los corruptos de la revolución, al parecer, se los robaron por falta de seguimiento y control, porque Diosdado, la corrupción está desbocada, la revolución se está yendo a la mierda, y vos mejor que nadie lo sabeis.No vaya a ser que el año que viene te toque a vos salir corriendo del PSUV, porque de que te tienen ganas, te tienen ganas algunos "camaradas" del partido.Sin que se me arruguen las "bolas" te confieso, Diosdado, con todo el dolor de mi alma, que veo a nuestro país como un perro mal herido defendiéndose entre animales rastreros y de rapiña a que le destrocen su cuerpo adolorido.Aún hay tiempo amigo Diosdado, este país lo construyeron patriotas arrechos, forjados espiritual e ideológicamente, para que se lo entreguemos a tanto ladrón sucio que se burla de Chávez, es decir, del pueblo.Para finalizar te dejo estos versos de Alí, el cantor del pueblo, cuyo canto aun atormenta a los la drones apátridas.Trigo y molino:"Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y que se encuentra inerme como la edad ante el tiempo.Como un anciano herido como un niño de pecho y a mí me habla la historia no me han echado el cuento. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y cabalgan su espalda como en el Medioevo. Cazadores de brujas con látigos modernos que dejan moretones en la dignidad del pueblo. Matan el pensamiento tapan a la alborada pisan el pensamiento escupen a la palabra. Hablan de libertad cuando en verdad sólo hay tolerancia trafican con la mentira su mercancía es la Democracia".

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Mayo ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi