© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Las bandas criminales se reúnen en la frontera de México y Estados Unidos de Norteamérica para controlar las rutas de la droga que finalizan en Chile y Argentina. Con sus contactos en la banca universal, sus voceros están apegados a las Corporaciones transnacionales para pagarle sus cuotas a otras organizaciones que hacen muy bien su perfil de mulas o burreros.Las trochas se muestran desoladas y se caracterizan por un área inhóspita, cuya travesía puede durar días, generalmente son grupos de quince a veinte hombres, pero, todo se encuentra bien coordinado y cualquier lugar puede servir de campamento paramilitar equipado con radios y suficiente comida, ya el problema de los indocumentados se viene resolviendo, las frecuencias al paso fronterizo son un secreto y algunas organizaciones colocan en el transporte terrestre a sus contactos para que vaya informando a través de los pasos fronterizos de sus actividades.El muro, es una concepción ilusoria, porque entre el movimiento policiaco y los burreros cruzando los barrotes de hierro, todo luce normal, parecen hombres murciélagos o arañas y, en períodos largos o cortos, todo queda al descubierto. Trump , solo le interesa construir en La Patagonia un conjunto de edificios para el turismo y desplazar a Cristina de sus propiedades en este prestigioso lugar, es mover las teclas con acertivez. Y que los sionistas lo protejan, ya hay un aproximado de dos mil quinientos judíos esparcidos en esas tierras, resguardados por las fuerzas inglesas y norteamericanas, para esto, nombro a Jerusalén, capital de Israel y sacar a los mulksumanes de la mezquita.El Continente Latinoamericano, viene convirtiéndose en un polvorín, los juegos políticos son exactos y los presidentes progresistas se dejaron involucrar con falsos positivos y las burbujas financieras que nos envuelven en verdaderos fondos buitres, la única heroína que resta es Cristina Fernández, viuda de Néstor Kirchner y peronista, Evo, como indígena es cerrado y juega a las circunstancias y ya firmó unos convenios con EEUU y, lo demás es palabrerío.Aproximadamente, setenta y seis años, los mexicanos recibieron la noticia más trascendente de la historia del país: la expropiación petrolera El hecho que tuvo lugar durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río, implicó la toma del petróleo mexicano que hasta el momento era manejado por 17 compañías extranjeras, por parte del Estado.Tres años antes del histórico evento, el 27 de diciembre de 1935 , se constituía en el país el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tras varios intentos de las compañías de evitar el proceso.Un incumplimiento de contrato llevó a los trabajadores a que, poco más de un año de formada la asociación, decidieran hacer una huelga, acción que fue respaldada por el gobierno.Desde su puesto de primer mandatario, el general Lázaro Cárdenas del Río, decidió intervenir en el asunto para que las petroleras extranjeras pagaran su deuda a los trabajadores.Como siempre, la petrolera, alego no tener fondos para cumplir con el acuerdo, pero, las investigaciones dieron como fijado, otros criterios.El presidente Cárdenas buscó un acuerdo garantizando a los empresarios que, de pagar los 26 millones de pesos que se les exigían, los trabajadores levantarían la huelga que llevaban a cabo.Pero en medio de la reunión, un arrebato de despotismo y muestra de desconfianza por parte de uno de los empresarios, apuró al presidente a determinar sin vacilar la expropiación.Así, a las 10 de la noche del 18 de marzo de 1838, el presidente anunció a través de los medios de comunicación la expropiación .El hecho celebrado por el pueblo mexicano, tuvo como consecuencia el quebrantamiento de las relaciones diplomáticas de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos con México , que decretaron un embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico.Miles de personas de todas las clases sociales se juntaron en todo el país para apoyar la causa e incl uso organizaron colectas para cubrir la indemnización que el gobierno debía pagar a las empresas extranjeras.Si bien el suceso contó con la aprobación incluso de la Iglesia y los empresarios más conservadores, no se llegó al resarcimiento.Pese a lo dificultoso que fue en sus comienzos el desarrollo de la industria, el histórico hecho demostró la capacidad y fuerza del pueblo unido y gracias al cual hoy, la industria petrolera es uno de los recursos más importantes del país .Hace casi ya un centenario que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Carta Magna, como también suele denominarse.Este documento permitió establecer un orden en el país que se encontraba en plena revolución. Este documento significó un gran cambio a nivel social y político, debido a la importancia que daba a los derechos sociales.La constitución está conformada por 9 Títulos, 136 Artículos y 19 transitorios que contienen leyes sobre garantías individuales y derechos humanos, además de definir la estructura del Estado.La constitución de 1917 ha sido reformulada más de 200 veces . Al contrario de la mayoría de los países de Latinoamérica, México tiene una constitución que permite ser modificada, por lo que no necesita cambiarse por una nueva.La Revolución Mexicana es uno de los procesos sociales y políticos más relevantes en la historia del país.Se inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz que desde 1876 estaba en el mandato. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.veA medida que transcurrió el tiempo y surgieron nuevas luchas políticas y sociales, este suceso se transformó en una guerra civil.En el siglo XX, el papel del petróleo en México ha sido esencial, sobre todo desde la creación de Petróleo s Mexicanos (PEMEX) en 1938, el pilar económico de la nación.PEMEX es una de las compañías más importantes de país y es la única de la industria que desarrolla toda la cadena productiva: desde la exploración, hasta su distribución y comercialización.A esta empresa se han sumado muchas compañías extranjeras y trasnacionales en los últimos años, que trabajan para PEMEX brindando diferentes servicios asociados en el sector petrolero.La importancia del producto como fuente de energía y como motor de la economía nacional ha requerido una regulación constante de la industria y sus procesos, para garantizar la calidad del producto, la administración de los recursosDonald Trump , ahoga la industria petrolera venezolana y el pueblo esta sumiso a unas ideas de izquierda equivocada porque, como lo dije, los negocios ilícitos y un CNE confuso, nos ha llevado a una confusión generalizada de los conceptos normativos y, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros se aprovecha de estas debilidades, acompañado por un nuevo status social que ha crecido en el país, el militarismo, como punto de equilibrio político.Pero, nos encontramos en un ahogamiento financiero globalizado.Hoy en día México tiene un exceso de oferta de producto que debe ser orientado a dar respuesta a otras demandas.Un factor que podría ayudar a ese país a superar esta crisis, es una planificación correcta y prudente para el año 2018, que se ajuste a los bajos precios del petróleo en el mercado internacional.

© Luis Alfonso Oberto Anselmi PDVSA

Tags: Estados Unidos

309 Luis Alfonso Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi