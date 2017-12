© Victor Gill.

Ahí viene el próximo presidente de Venezuela : Lorenzo Mendoza. Aclamado en el festival de jonrones por el público asistente. "Lorenzo, presidente", "Lorenzo, presidente", era la consigna. Lorenzo es un hombre joven, humilde, sencillo, amable, adora a los pobres, patea el barro con ellos, comparte con ellos, los ayuda a progresar, un trato especial a sus trabajadores, les ayuda a salir de abajo, no los explota, no son esclavos, en fin Lorenzo reúnes todas las condiciones como para ser el próximo presidente de Venezuela Un muchacho pobre que apenas tiene 11 mil millones de dólares en las cuentas que comparte con los pobres de Venezuela Excelente candidato para la presidencia de la República. Venezuela necesita con urgencia un hombre que sepa lo que es hambre, necesidad, humilde, sencillo, preocupado por la comunidad más necesitada; un hombre que comparta lo poco que tiene; ese hombre tiene nombre y apellido: Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar.Lo están maquillando, lo están convenciendo, lo están asesorando, lo están poniendo en el camino que lo lleva hacia donde hay.Lorenzo no sabe cómo se consigue centavo y quiere estar en las alturas del poder para salir de la pobreza extrema en la que está sumergido.Lo malo es que los maquilladores no los quiere nadie. Imagínense un segundito nada más, a Luis Chataning hablando sobre la candidatura de Mendoza, eso es como para que desde ya se comience a bajar los precios, porque a Chataing lo quiere y lo aprecia todo el mundo, sí oh.Ya está listo.Lo dijo Chataing, Lorenzo, presidente. Ya se está elaborando el programa de gobierno por la seguridad de ganar las elecciones. El hombre va a botar la casa por la ventana. Aquí va a estar en la buena todo el mundo. Se dice que en el programa de gobierno está la donación de parte de los centavitos que tiene a los pobres y un bajón en los precios que produce las empresas de las cuales es dueño, como el de la mantequilla que de 10 mil bolívares bajó a 67 mil de un solo pataón.Aquí va a comer barato todo el mundo.La pasta, o sea, el espagueti será una regalía. Y para los que le gusta meterle kurda al buche se van a desquitar bebiendo barato. Se les va a cansar el galillo de tanto jalar cerveza. Repitió lo que dijo hace un año, que la cerveza va a costar 3.500 bolívares la cajona y quien la venda más cara se les quitará la distribución.Adiós a los 600 mil bolos por caja de este diciembre.A los trabajadores de las empresas Polar les va a aumentar al sueldo el doble más cinco cajas mensuales de kurdas para que se distraigan; tres kilos de pasta a cada uno y dos potes de mantequilla para que coman con queso barato.La carne la va a bajar a lo que costaba en 2016, 7 mil bolívares, el pollo a 3 mil, el cochino a 2.500.Ya el hombre está mandando a actualizar la lista de precios de este diciembre para estudiar el rebajón que le hará para beneficio del más pobre.Este pajerío que acabo de escribir suena ridículo.Suena como a una pendejada. Una bolsería, pero pueden estar seguros que hay una catajarra de gente que cree eso y mucho más. Ya en la calle se habla del Lorenzo, presidente, y lo creen, porque hoy 28 de diciembre hay por lo menos 5 millones de personas que creen que el pobre Lorenzo Mendoza los sacará de abajo.Eso se llama caer por inocentes.

