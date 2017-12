© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Lo expresado por el presidente Maduro sobre el "saboteo" de la llegada de los perniles ofrecidos para navidad para el "pueblo" no es mas que el reflejo de la ineficiencia que anda por los pasillos de Miraflores. Nadie puede ofrecer lo que no tiene, menos un presidente. El primer mandatario debió tener los pelos del cochino en la mano para decir que había pernil para tirar para arriba.Ahora bien; ¿Fue engañado el presidente?; ¿Confió en los proveedores?; ¿Por qué dijo que había llegado un cargamento de perniles? La respuesta de todas estas interrogantes la sabe Maduro y su esposa y el pequeño circulo que lo rodea.Volver a echarle la culpa al imperialismo y ahora a Portugal es un chiste de mal gusto. Presidente hay que ser serio en política económica… lo demás se lo dejamos a la Rochela.Diosdado Cabello fue otro más que defendió lo indefendible.Como militar con gríngolas acusa a los millares de familias que quedaron como novia de pueblo de no tener "conciencia revolucionaria".Palabras menos palabras más, el militar dijo… "Un pedazo de pernil no puede tumbar la revolución".Pero ese es el problema de ver las cosas en blanco y negro. El problema no es que el pernil no haya llegado, el gravísimo problema es el hambre generalizada de los venezolanos, si el problema se minimizara a un pedazo de pernil, eso no seria problema.El gravísimo problema en Venezuela lo conoce Diosdado, "LA ECONOMIA". Seguir refugiándose en achacarle la culpa a los extraterrestres es ir cavando la tumba de la revolución de Chávez.Quienes ahora detentan el poder político central, junto algunos dirigentes de peso del PSUV se han convertido en los sepultureros de la Revolución Bolivariana.Recordar es vivir: Cuando recrudeció el bloqueo a Cuba en los 60 y 70, muchos simpatizantes de la revolución cubana enviaban enseres y comida (pollo, carne) por el oriente del país vía marítima de forma clandestina, hoy no estamos en condiciones, sino mas bien todo lo contrario.Notas de interés: Las predicciones para Venezuela sobre crecimiento económico para el 2018 y 2019 son las siguientes: 2018 (- 1,2) y para el 2019 (- 0,7), nada halagador.Notas políticas: 1) Ha mejorado el reparto a domicilio del gas licuado, ojalá y siga mejorando para bien de los ciudadanos.2) CANTV debe tener problemas, hasta la tarjeta única desapareció del mercado dejando a mucha gente sin saldo para navidad, ni hablar del servicio ABBA de internet 3) Venezuela se abastecía completamente de carne de cerdo, Alfredo Cudemus y otros productores lograron ese milagro; hoy en día es todo lo contrario, por cierto, ¿qué será de la vida de Cudemus? 4) La corrupción presentada con la tickera del bono niño Jesús, fue por falta de planificación del gobierno central, no se utilizo la "focalización" que no es mas que otorgarle ese subsidio a los que realmente lo necesitan y no al libre albedrío donde personas inescrupulosas hacen su agosto en diciembre.5) Muchos "compatriotas" utilizaron esa tickera para comprar aguardiente y otros fueron atrapados con millones de bolívares en tickets.6) ¿Qué paso con el planteamiento del economista Fernando Travieso? ¿Sera que también fue dejado a un lado?; ¿Qué intereses oscuros habrá tocado su proposición? 7) Las recientes protestas por hambre en sectores populares que apoyaron al gobierno en las ultimas elecciones indican un deterioro sistemático del liderazgo de Miraflores.8) Venezuela continúa siendo un país presidencialista. Gobernadores y alcaldes están supeditados a quien controle Miraflores, por eso la oposición se prepara para ganar la "joya de la corona" en el 2018 si es que hay elecciones……Amanecerá y veremosPensamiento de hoy: "Amor con hambre no dura" … Refranero Popular

