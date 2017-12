© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Diciembre 28 de 2017.- José Altuve lideró a los Astros de Houston a su primer título de la Serie Mundial con una victoria sobre los Dodgers de Los Angeles en noviembre y recogió el primer trofeo MVP de la franquicia en más de dos décadas un par de semanas después, informó AP.Y como su gran 2017 está llegando a su fin, el diminuto segunda base ya está buscando más. "Al ganar la Serie Mundial, ganar el JMV, sientes que tienes todo", dijo Altuve a The Associated Press. " Pero mi punto de vista es intentar mejorar cada año y si ganamos una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra? Solo seguiré jugando para el equipo y seguiré jugando para mi ciudad ".Altuve, quien fue uno de los pocos jugadores que soportó el doloroso proceso de reconstrucción de los Astros en camino al campeonato de este año, que dio esperanza a una ciudad devastada por el huracán Harvey, fue elegido Atleta Masculino del Año de The Associated Press.Los resultados de las votaciones de los editores y directores de noticias de Estados Unidos se anunciaron estet miércoles.El jugador obtuvo 715 puntos, superando al mariscal de campo de Nueva Inglaterra Tom Brady, que tenía 646, y al ganador del tercer lugar, el astro de Cleveland Cavaliers, LeBron James, con 626.Altuve es un All-Star en cinco ocasiones que encabezó las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .346 y sus 204 hits encabezaron la Liga Americana.Él es el primer jugador en la historia de la MLB en liderar su liga en hits en cuatro temporadas consecutivas.Él empató su mejor marca personal con 24 jonrones y tuvo 81 carreras impulsadas. Fue segundo en la Liga Americana al anotar 112 carreras, su porcentaje de embasarse de .410 ocupó el tercer lugar, fue tercero con 32 robos y su porcentaje de slugging de .547 ocupó el sexto lugar.Su trabajo lo convirtió en el segundo Astro en ganar un premio MVP, uniéndose al miembro del Salón de la Fama Jeff Bagwell, quien se hizo con los honores de la Liga Nacional en 1994.Altuve llevó su temporada regular estelar a la postemporada, donde lideró a los Astros en su victoria ALDS sobre los Medias Rojas de Boston al batear .533 con un escandaloso porcentaje de slugging de 1.133.Altuve pasó sus primeros años con los Astros trabajando en relativa oscuridad ya que Houston perdió más de 100 juegos en cada una de sus primeras tres temporadas en Grandes Ligas desde 2011-13.No se puede negar su estatus de superestrella esta temporada ya que los Astros ganaron 101 juegos, y se convirtió en una de las mejores historias al principio de la postemporada cuando bateó tres jonrones en su victoria del Juego 1 sobre Boston.Como uno de los jugadores más pequeños en las mayores, Altuve ciertamente no es conocido como un toletero, pero ese desempeño lo convirtió en el décimo jugador en la historia de las Grandes Ligas y el primero desde 2012 en conectar tres jonrones en un juego de postemporada.La historia de Altuve de haber sido enviado a su casa después de una prueba porque era demasiado bajo ha sido bien documentado ya que ha alcanzado la fama.Pero el día en que su gran juego llevó a los Astros a esa victoria en los playoffs, resumió perfectamente la mentalidad que ha tenido desde ese revés."Tan pronto como cruce la línea blanca, siento el mismo tamaño que todos los demás", dijoLa determinación de Altuve es evidente cada vez que sale al campo.Sus compañeros de equipo se maravillan ante el hecho de que no importa lo bueno que sea, siempre está buscando hacerlo mejor"Tiene cuatro hits y dice: ?Carlos, nunca tuve un juego de cinco hits antes, déjame intentar conseguir el quinto golpe? ", dijo el campocorto Carlos Correa." Siempre está luchando por más. Y eso es lo que aprendí de él que me mejora cada día ".Altuve, quien creció en Venezuela , considera a Houston su segundo hogar después de pasar toda su carrera profesional con los Astros.Se enorgulleció de usar el parche de Houston Strong en su uniforme durante los playoffs como un recordatorio de lo que pasó la ciudad durante la tormenta y lo difícil que sería el proceso de reconstrucción.Dijo que las personas se le acercan con frecuencia para agradecerle por ayudar a los Astros a ganar su primer título y por ser un punto brillante en un momento tan terrible." Tenemos la responsabilidad de hacer que suceda para la ciudad ", dijo el piloto de 27 años. " Queríamos ganar la Serie Mundial de la ciudad. Solo queríamos intentar ver una sonrisa de ellos ".Desde que ganó la Serie Mundial, Altuve ha sido recibido en Disney World por Mickey Mouse, ha sido invitado en " The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon " y ha sido nombrado Sports Illustrated Sportsperson of the Year junto con la estrella texana J.J.Vatio. A pesar de todo esto, Altuve se ha mantenido como el hombre humilde y de voz suave que era cuando ingresó por primera vez en las Grandes Ligas en 2011." No creo que sea la cara de la ciudad ni de los Astros de Houston ", dijo." Solo soy otro tipo que está jugando duro para hacer realidad los sueños. Mi sueño era ganar la Serie Mundial y sé que el sueño de los fanáticos era ganar la Serie Mundial también.Así que estamos en la misma página y realmente disfruto mi tiempo en Houston ".

