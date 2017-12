© Victor Gill.

Jueves, 28 de diciembre de 2017.-En la víspera, la comunidad de La Vega se concentró en la redoma La India, en El Paraíso, también para exigir comidaA esta hora del mediodía se mantiene la protesta. La comunidad dice que se va a quedar en el lugar. La reunión sostenida con autoridades no los convenció y aseguran que no se moverán, "hasta que llegue un camión de comida".Así se encuentra protesta en Puente Hierro por parte de habitantes de la zona https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/pakfU6uhF4— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 10:43 am En Puente Hierro hay presencia de efectivos de la PNB, GNB y Sebin.Ningún hecho de violencia hasta ahora https://t.co/GoYlwauOjN pic.twitter.com/P5Wk3p9Mje— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Manifestante en Puente Hierro: gobierno solo se pone en contacto con nosotros cuando hay elecciones https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/wvlKZk1zuh— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Informan a manifestantes en Pte Hierro que representante del Min de alimentación vendrá al lugar https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/hdJiqT7djs— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017A llegada de funcionaría manifestantes empiezan a gritar "queremos comida" https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/J8OJEKPYbW— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 201711:04 inicia diálogo entre manifestantes de Puente Hierro y representante del Gobierno https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/rEBcrsplFk— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Manifestantes reclaman a representante del Gobierno que CLAP no ha llegado en tres meses https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/bP6JZmACtl— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Vocera del Gob: Problemas con CLAP han sido por la importación https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/wn1qZjsEX1— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Manifestantes a vocera: a ti si te llega el CLAP por eso estas gordita y nosotros no https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/edD5X6IJRC— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Manifestantes en Puente Hierro mantienen que quieren el camión de la comida para hoy.https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/ie48QMZlzk— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Manifestantes en Puente Hierro mantienen que quieren el camión de la comida para hoy.https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/ie48QMZlzk— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Así respondió la gente cuando voceros del Gobierno culparon a oposición por retraso en el CLAP https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/9KbHkpNuCm— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017Así respondió la gente cuando voceros del Gobierno culparon a oposición por retraso en el CLAP https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/9KbHkpNuCm— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 201711:40 Sigue protesta en Roca Tarpeya por parte de vecinos de la Cota 905, llevan más de 5 horas https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/c1AvgCTMcG— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 201711:40 Sigue protesta en Roca Tarpeya por parte de vecinos de la Cota 905, llevan más de 5 horas https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/c1AvgCTMcG— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 201711:50 Se mantiene protesta en Roca Tarpeya, no dejan pasar ningún vehículo, ni siquiera ambulancias https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/rEJw4qzxxw— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 201712 pm tras reunión con voceros se acordó otra reunión a la 1.Manifestantes dicen que no se van https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/aEa4caSDjy— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017PNB trata de dialogar, manifestantes dicen que se sienten engañados, que quieren comida.https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/6Ay3frO42D— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Lea también Protestan en Puente Hierro porque no llegaron las cajas CLAPLea también Diciembre en Caracas: Diciembre en Caracas: Vecinos de La Vega protestaron en redoma La India "queremos comida"

Con información de: