28-12-17.-Con un país golpeado por una inflación de cuatro dígitos, los habitantes de las zonas populares del país no han dudado en salir a las calles de sus comunidades para protestar por el suministro de agua o para reclamar la tardanza en la llegada de las bolsas de alimentos distribuidas por el Gobierno de Nicolás Maduro . Durante la madrugada de este jueves se han registrado protestas en varios puntos de Venezuela por la escasez de alimentos para completar el menú navideño, gas y agua, informaron hoy medios locales. En la capital, Caracas, vecinos de las comunidades de Antímano, La Vega, La Cota 905 y Catia salieron a la calle para reclamar que el pernil prometido por el Gobierno para completar su menú navideño no llegó.Según medios locales, anoche los manifestantes en La Vega fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), apoyada por unidades antimotines.En la zona fue violentada una licorería según pudo constatar Efe. El martes, también se registró una protesta en la avenida Sucre de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores, para reclamar el pernil prometido por el Gobierno.En varios estados del interior del país, donde se hacen más palpables las dificultades para acceder a comida, medicinas, gas, gasolina y hasta el servicio eléctrico Ese mismo día, pero en Ciudad Bolívar, efectivos de seguridad detuvieron a unas 28 personas por vandalismo contra diversos locales de la entidad.Al menos ocho comercios fueron afectados por boquetes. La carretera hacia la localidad de Upata, estado Bolívar, fue cortada el miércoles por vecinos de las comunidades adyacentes para reclamar por agua y comida, informó hoy el Correo del Caroní.Además, protestaron porque las bolsas de alimentos y los juguetes prometidos por el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) no les llegaron.En Anzoátegui no han cesado las protestas por el mismo motivo. Hoy se registró una manifestación en la Av. Algimiro Gabaldón (que une a Barcelona con Puerto La Cruz), situación que se repitió en Cagua y Puerto Píritu; mientras que el miércoles algunos pobladores intentaron violentar un centro comercial ubicado en Plaza Mayor, Lechería, pero fueron dispersados con lacrimógenas por efectivos de seguridad.Residentes del sector Los Cocoteros ?parroquia Maiquetía del estado Vargas? protestaron la tarde de hoy alegando que existen fallas en la distribución de los CLAP, así como también por no haber recibido el pernil navideño.En el estado Mérida no han cesado las protestas por la falta de gas doméstico, además, los ciudadanos de esa entidad andina pasan en promedio unas cinco horas en cola para abastecer sus vehículos de gasolina.En esa misma entidad, los trabajadores del Hospital Universitario de Los Andes (HULA) protestaron ayer para exigir el bono de un millón de bolívares que aseguran que el Gobierno les prometió hace un mes.Igualmente se registraron protestas por comida en Potrerito de Maturín (Monagas) y en la avenida Juan Bautista Arismendi de Nueva Esparta.En esa última entidad fueron detenidas dos periodistas que cubrían la manifestación, aunque fueron liberadas horas después.Los estados Barinas, Zulia, Mérida, Cojedes, Portuguesa, Lara, Apure y Táchira registran situaciones críticas por falta de combustible, según pudo constatar El Universal; de hecho, la escasez de gasolina superó el racionamiento en entidades como Barinas.Las protestas por la escasez se vienen repitiendo por todo el país desde hace semanas, pero se han incrementado en los últimos días porque el pernil no llega con la caja del CLAP de la que dependen miles de familias.El presidente de la República, Nicolás Maduro , acusó la noche del miércoles a Portugal de "sabotear" la importación de perniles, uno de los ingredientes principales del plato navideño de Venezuela "Estaba listo", aseguró Maduro sobre la compra de este alimento pero, dijo, "di la orden y firmé los pagos.Pero nos persiguieron las cuentas bancarias". Venezuela pasa desde hace varios meses por una profunda crisis económica resultado de, según el Gobierno, una "guerra económica" por parte de Estados Unidos y empresarios privados que busca su salida del poder.Para la oposición la actual situación económica se debe a una política económica errónea y a la corrupción.Según la Asamblea Nacional (AN) el país cerrará el 2017 con una inflación superior al 2000%..

Con información de: