Durante la semana han resonado las advertencias de los reguladores bursátiles y bancos centrales sobre los riesgos de invertir en un mercado volátilMÁS INFORMACION El gobernador del Banco de Japón califica de "anormal" el auge del bitcóin Bruselas avisa del riesgo "claro" de invertir en bitcoins El regulador bursátil de EEUU advierte de los riesgos para el inversor con criptomonedas Los reguladores financieros elevan sus alertas sobre el riesgo de invertir en bitcoin 28 de diciembre de 2017.-La cotización de la criptomoneda bitcoin, caracterizada por una elevada volatilidad, se ha hundido este viernes por debajo de los 12.000 dólares, en un retroceso superior al treinta por ciento de su valor en sólo cinco días, mientras la criptodivisa se encamina a cerrar su peor semana desde 2013 después de un meteórico ascenso hasta un máximo de cerca de 20.000 dólares el domingo al comenzar a operar en los mercados de futuros de Estados Unidos, el Mercado de Opciones de Chicago (CBOE Global Markets) y en CME GroupLa mayor y más conocida divisa digital ha visto una vertiginosa multiplicación por 20 de su valor desde el inicio del año, escalando desde menos de 1.000 dólares hasta un máximo de 19.666 dólares el pasado domingo en la plataforma de intercambio Bitstamp, con sede en Luxemburgo. El valor superó los 20.000 dólares en otras plataformas.Pero desde ese día el valor del bitcoin ha caído jornada tras jornada, acelerando las pérdidas el viernes. "Un alza frenética liderada por el rebaño será seguida por una bajada cuando cambie el sentimiento", ha comentado Hayter, fundador y consejero delegado de la web del sector Cryptocompare en Londres."Un alza frenética liderada por el rebaño será seguida por una bajada cuando cambie el sentimiento", apunta un experto"Muchos operadores han estado esperando esta gran corrección, y con el fin de año a la vista muchos inversores toman beneficios, dicen muchas gracias y cierran sus libros para el periodo navideño", ha añadido.La razón del desplome de este viernes que han apuntado los medios especializados está vinculada a problemas técnicos que, al parecer, están experimentando las principales plataformas de compraventa teniendo en cuenta la popularidad que ha ganado en los últimos días. La alarma se ha extendido tanto que Coinbase, considerada como la plataforma de compraventa de monedas virtuales más importante de Estados Unidos, anunció que había interrumpido temporalmente las operaciones y que estaba haciendo lo posible para restablecerlas.El desplome está dando la razón a quienes insisten en que invertir en bitcoines no es una opción razonable, teniendo en cuenta su fuerte volatilidad y que no está insertada en ningún sistema económico.La fiebre por esta moneda virtual ya ha sido calificada por muchos como una burbuja especulativa que podría estallar en cualquier momento. Durante la semana, han estado resonando las advertencias sobre los riesgos de invertir en un mercado volátil falta de transparencia por parte de muchos reguladores bursátiles y bancos centrales.El lugarteniente de Warren Buffett aconseja a quien pretende invertir en bitcoines: "Evítalos como la peste"La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) advertía de que la protección del inversor en las transacciones con criptomonedas e ICOs (Initial Coin Offering, que son mercados no regulados de crowdfunding a través de monedas virtuales) es "sustancialmente" menor que en los mercados de valores tradicionales, con su correspondiente mayor posibilidad de fraude y manipulación.Algunos van más allá, como Charlie Munger, la mano derecha del gurú de Wall Street Barren Buffett, quien hizo comentarios hace varios días que, sin embargo, han cobrado gran notoriedad en las últimas horas tras ser colocados en YouTube.Al ofrecer una charla en la Universidad de Michigan, Munger calificó como una "locura total" pensar en la posibilidad de invertir en bitcoines, e insistió en que se trata de "una burbuja loca, una mala idea, que atrae gente hacia el concepto de una riqueza fácil sin comprender mucho cómo funciona".Su consejo final para quien pretende invertir en bitcoines es "evítalos como la peste".El bitcoin no tiene existencia física, sino que se basa en tecnología blockchain y se intercambia en plataformas específicas de Internet.Tampoco tiene curso legal, ya que no se rige por ningún banco central ni gobierno. Muchos temen que esta moneda virtual sea utilizada como una vía para acometer fraudes.

