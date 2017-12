El regulador considera que hubo falta de advertencia "sobre la conveniencia o la ausencia de datos para valorar en determinadas operaciones".La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto a Renta 4 Banco una multa de 500.000 euros por una infracción muy grave, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), que el banco ha anunciado que recurrirá.La multa se le impone por no advertir a los clientes "sobre la conveniencia o la ausencia de datos para valorar" determinadas operaciones, así como por no avisarles "respecto a la falta de evaluación" de las mismas, explica la CNMV.Pero Renta 4 Banco considera, "con el mayor respeto hacia la CNMV, que dicha sanción es infundada y no acorde a derecho, por lo que presentará un recurso contencioso ante los tribunales solicitando la anulación".La entidad manifiesta también que no ha existido, en relación con los hechos objeto de sanción, "ningún daño a nadie ni ninguna reclamación por parte de ningún cliente".Por otro lado, el BOE también publica que la CNMV ha acordado crear un fichero de datos de carácter personal de las posibles comunicaciones de infracciones.La finalidad de este fichero es realizar la adecuada gestión de las comunicaciones de posibles infracciones en el ámbito del mercado de valores ante la CNMV que se hayan canalizado por los medios específicos habilitados para tal fin.

06:04 pm - entorno

