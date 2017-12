© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

La inmobiliaria, que condiciona el éxito de la oferta a alcanzar un mínimo del 50% más una acción en el capital de su rival, no descarta la venta de activos de Axiare que considera no estratégicos por importe de unos 300 millones de euros.La CNMV ha autorizado este jueves el folleto de la opa que Colonial lanzó sobre el 100% de su competidor Axiare el pasado 13 de noviembre, operación que alumbrará un grupo inmobiliario con más de 10.000 millones de euros en activos.Colonial, controlada por el grupo mexicano Finaccess y el fondo soberano de Qatar, posee ya un 28,79% del capital de Axiare, por lo que la oferta se dirige de forma efectiva al 71,21% del capital de la socimi .La inmobiliaria que preside Juan José Brugera ha condicionado el éxito de la opa a alcanzar un porcentaje mínimo del 50% más una acción en el capital de su rival, por el que ofrece 18,36 euros por acción.Ese precio, que el supervisor bursátil ha considerado "equitativo" , supone valorar Axiare en 1.450 millones de euros, ligeramente por debajo de la capitalización actual de la socimi en Bolsa, que asciende a 1.467 millones.El precio inicial ascendía a 18,50 euros, cantidad que Colonial ajustó a la baja, hasta los 18,36 euros actuales, después de que Axiare hiciese efectivo el pasado 28 de noviembre el pago de un dividendo a cuenta de 0,14 euros por título.Venta de activos La opa de Colonial sobre Axiare supondrá la creación de un gigante inmobiliario con alrededor de 10.000 millones de euros en activos, pero también representará para la empresa adquirida la desinversión en determinados inmuebles.De acuerdo con el folleto de la operación, Colonial no descarta la venta de activos de Axiare que no considera estratégicos por importe de unos 300 millones de euros.Dichas desinversiones se producirían "en los 12 meses siguientes a la liquidación de la oferta".Colonial no especifica de qué activos se trata, pero sí aclara que " no pertenecen al segmento de oficinas de calidad , de acuerdo con el plan estratégico del Grupo Colonial, que consiste en invertir en los mercados de oficinas de Madrid, Barcelona y París centrándose en edificios de calidad".La opa de Colonial sobre Axiare cuenta con un aval de CaixaBank por importe de 1.033 millones de euros , el desembolso máximo que supondría la oferta, aunque la compañía ya cuenta con toda la financiación necesaria para hacer frente a la operación después de haber emitido 800 millones en bonos, haber ampliado capital por 338 millones y haber vendido títulos de autocartera por otros 78 millones.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Chaney ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi