Durante estas celebraciones es normal que nos aburramos en casa. Pero afortunadamente la tecnología sale al rescate, estos son los juegos escondidos en Google Sin lugar a dudas, Google es la herramienta más importante de la red. Sirve para los estudios, para el trabajo o simplemente para entretenernos. Sin embargo, pocos saben todos los juegos que tiene ocultos esta página. ¡Te los mostramos! Conoce los juegos escondidos en Google Atari Breakout Solos los verdaderos amantes de los videojuegos, saben las maravillas que nos traía el Atari. Afortunadamente lo puedes revivir con uno de sus clásicos. Para hacerlo solo tendrás que escribir en el buscador "Atari breakdown" y podrás empezar a divertirte. Zerg Rush Este minijuego fue inspirado por Starcraft, un juego aliénigena. Para jugarlo deberás escribir en Google "Zerg rush" inmediatamente empezarán a caer varias O de arriba, las tendrás que eliminar antes que destruyan toda la página de búsquedas. Pac Man ¿No jugaste Pac-Man? Entonces no tuviste infancia. Si deseas pasar horas jugando uno de los videojuegos más entretenidos, solo tiene que escribir Pac-Man en el buscador. T Rex Game Si no tienes conexión a internet pero no quieres separarte de la PC, puedes jugar T Rex Game. Esto se hace al ver al dinosaurio junto con el mensaje más odiado "Esta página no está disponible", luego tiene que tocar espacio y listo.