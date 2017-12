© Victor Gill.

© Victor Gill.

Ciudadanos norcoreanos que vivían cerca del área donde el Gobierno realiza pruebas con armamentos nucleares mostraron signos de aparente exposición a la radiación, de acuerdo a los últimos chequeos médicos que les realizaron en Corea del Sur. No obstante, es difícil determinar si resultaron efectivamente afectados por las pruebas nucleares, informa Yonhap News .Comenzando en octubre de 2017, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur ha llevado a cabo pruebas de filtración de radiación nuclear y chequeos médicos a 30 refugiados que vivían anteriormente en Kilju, condado norcoreano donde se encuentra el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri.El régimen de Kim Jong-un realizó sus seis pruebas de armamento nuclear en la provincia de Hamgyong del Norte, en el noreste del país.Según manifestó el Ministerio, Seúl seleccionó a desertores que se mostraron dispuestos a realizarse chequeos médicos entre los 114 ciudadanos que abandonaron Corea del Norte l uego de la primera prueba nuclear, llevada a cabo en 2006.Los exámenes de anormalidad en los cromosomas evidenciaron que cuatro de los desertores pudieron haber sido expuestos a radiación, aunque no se pueden descartar otros factores, como la edad y el fumar, que pudieron haber afectado los resultados.Entre ellos, dos casos no mostraron relevancia estadística, según el medio. Para uno de los refugiados, el impacto de la edad, el hecho de fumar y el uso de tomografías computadas con propósitos médicos no pueden ser descartados, aseguraron.En ese contexto, el Gobierno expresó que no hubo casos con resultados significativos a la hora de chequear una posible contaminación radiactiva.Asimismo, el Ministerio de Unificación admitió que las últimas pruebas médicas tienen una limitación debido al escaso muestreo realizado y a la falta de información.Además, ha pasado mucho tiempo desde que los examinados habrían estado expuestos a la radiación, informó.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Duncan ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi