/ Comunidad reclama por estar tres meses sin distribución de combos ClapEn la urbanización Simón Rodríguez, UD-146, San Félix, protestaron para exigir a Alimentos Bolívar entrega de comestibles.Los ciudadanos obstaculizaron la avenida Pedro Palacio Herrera a las 8:00 a.m. de este miércoles.Inés Álvarez, una de las manifestantes, dice que los combos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) no llegan desde hace tres meses.Este problema afecta a unas 264 familias. Por ello los protestantes dicen sentirse excluidos, ya que "los productos sí llegan a otras comunidades".Agregan que a pesar de que se han comunicado con representantes de Alimentos Bolívar, los cronogramas no se cumplen.Thais Varón, también en la manifestación, asegura que el 21 de diciembre un representante de la empresa prometió que llevaría los artículos. "Nos dijeron que recogerían el dinero para pagar los alimentos pero todo quedó así, no hicieron nada".Los manifestantes aprovecharon para exigir a la Hidrológica de Bolívar que también cumpla con la restitución del servicio de agua potable. "Ellos ya saben todo lo que pasa aquí con el agua, tienen todas las comunicaciones y documento, solo deben solucionar", expresó Álvarez.Más comunidades A partir de las 4:00 de la tarde otras comunidades salieron a las calles para manifestar por irregularidades similares.Unas 150 personas de las urbanizaciones La Llovizna, Los Arenales, Los Sabanales y Doña Bárbara trancaron la avenida Libertador y aseguraron que no se retirarían del lugar hasta que un representante de alimentación regional los atendiera.