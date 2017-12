/ Augusto Santos Silva, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal. Augusto Santos Silva, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, respondió este jueves a la acusación del presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , sobre el presunto sabotaje por parte del país europeo con el envío de perniles a la nación caribeña.Según reseñó el Diário de Notícias , el representante del gobierno luso aseveró que no tiene "ese poder de sabotear el pernil" y aseveró que " vivimos en una economía de mercado. Las exportaciones les competen a las empresas ".Sostuvo que averiguará lo ocurrido en la embajada de Portugal en Venezuela , pero destacó que " obviamente no hay ninguna intervención política , el Gobierno portugués no interfiere en el pernil"." El Gobierno portugués no exporta pernil ni a Venezuela ni a ningún país del mundo ", aseguró Santos Silva en el Sexto Foro de Graduados Portugueses en el Extranjero, en la ciudad de Lisboa, reseño El Cooperante.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi