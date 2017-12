/ El Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva aseguró que su país no tiene ninguna responsabilidad con las fallas en el suministro de pernil en Venezuela , esto luego de que el Presidente Nicolás Maduro los acusara de sabotear el envío. “El gobierno portugués no tiene, sin duda, este poder para sabotear el envío del pernil”, dijo Santos Silva.Razón por la cual, rechazó las acusaciones del jefe de Estado venezolano e indicó que pedirá a la Embajada de Portugal en Venezuela una investigación sobre este caso.“Yo soy un científico profesional, primero vamos a revisar los hechos y luego sacaremos las conclusiones”, declaró al ser cuestionado por la posibilidad de llamar a consulta a su embajador en Caracas.Recordemos que el Presidente Maduro señaló que no llegó el pernil a los hogares venezolanos por un supuesto bloqueo económico por parte del gobierno de Portugal.“¿Qué pasó con el pernil? Nos sabotearon, Portugal. Estaba listo, porque compramos todo el pernil que había que importar, pero nos persiguieron… las cuentas bancarias”, argumentó Maduro Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi