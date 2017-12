/ La "autocratización electoral" definió el año 2017. Desde la inhabilitación de candidatos opositores hasta la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como poder "supraconstitucional" -sin la celebración de un referendo aprobatorio- y la ilegalización de los principales partidos políticos de oposición , fueron eventos clave que aceleraron la eliminación de las condiciones de competencia electoral existentes, en opinión de expertos consultados.Pero ¿qué es la autocratización electoral"Las características principales de este tipo de sistema político son: 1.- la desmovilización voluntaria del elector opositor; 2.- la división de la oposición, porque se exacerban las dudas respeto a su actuación en la mesa de diálogo, noticias falsas y capacidad de gobernar; 3.-la movilización del voto pro oficialista por incentivos y sanciones vinculados a su supervivencia y 4.- la erosión progresiva de las condiciones y transparencia electoral .Así lo explicó el director del Centro de Estudios Políticos de la Ucab , Benigno Alarcón. "La autocratización electoral tiende en el mediano o largo plazo a generar un autoritarismo hegemónico de partido único", advierte.Por su parte, el politólogo especialista en gobernabilidad y gerencia política, Jesús González, coincide con Alarcón en asegurar que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro "está trabajando en perfilar un sistema electoral a su conveniencia"."Eliminar los partidos de oposición no es otra cosa que intentar sobredimensionar la fuerza política del chavismo (…) Este año fue duro porque toda la institucionalidad fue muy golpeada y se rompieron las normas básicas contenidas en la Constitución. Al romperse nuestra Constitución , como marco de acuerdo, la violencia se trasladó a la calle", apunta el analista.El 20 de diciembre la ANC aprobó un decreto para la validación de los partidos políticos que establece que las organizaciones políticas que no participaron en las elecciones municipales del 10 de diciembre tienen que renovar nuevamente su militancia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).La ley electoral vigente establece que los partidos deben renovarse solo si no participan en dos elecciones continuas o no alcanzan el 1% del total de los votos válidos en los últimos comicios en los que participaron."El sistema de partidos políticos colapsó porque el Gobierno, en su afán de mantener el poder, ha atacado a la disidencia. Se está jugando a mantener el poder de manera ficticia eliminando partidos", opina González.En 2017, la Asamblea Nacional (AN) también juramentó un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo al reconocido por el Ejecutivo, luego de que el máximo tribunal frustrara todas las leyes y actos legislativos en 2016 por orden presidencial .Los magistrados del TSJ paralelo debieron huir del país para no ser apresados, acusados de "traición a la patria".En medio del desconocimiento institucional y las acciones autoritarias del partido de Gobierno, también se inició un nuevo intento de negociación entre el Gobierno y la oposición , que quedó en suspenso hasta la próxima reunión convocada para el 12 de enero."Sin entendimiento no hay posibilidad de encontrar una salida a la crisis . El diálogo es una oportunidad, pero el Gobierno está torpedeando este proceso al ilegalizar a los principales partidos de oposición. Tampoco se ha obtenido ningún resultado concreto en el tema económico o social que mejoren los niveles de escasez de alimentos y medicinas ", señala el profesor.Hasta el 23 de diciembre, el único gesto público del Gobierno ha sido la liberación de 44 presos políticos .Aquí los momentos políticos que marcaron el 2017:Foto: (Consulta popular del 16 de julio promovida por la oposición) cortesia de TelemundoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi