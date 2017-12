/ Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. La hiperinflación se hizo presente en Venezuela tras cerrar noviembre de 2017 con una marca del 57%, lo cual llevó a rebasar el umbral del 50% de inflación mensual que define al fenómeno económico, según datos de la Asamblea Nacional.Actualmente el país padece un descalabro en el aparato productivo que ha incrementado laescasez de bienes y servicios, aumentado la inflación y disminuyendo el valor de compra del bolívar, lo que genera un mayor costo en la vida diaria del venezolano, reseñó Efecto Cocuyo.Y según los economistas Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, y Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, la hiperinflación es un proceso que destruye aceleradamente elpoder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, ¿qué hacer ante el fenómeno hiperinflacionario? Los expertos respondieron por sus redes sociales 1.- Aprender a pensar "fuera de la caja". Según Oliveros, la mecánica hiperinflacionaria obliga a realizar cambios y establecer nuevos métodos en la rutina diaria, "cosas que en condiciones normales no haría", por lo cual es necesario abrirse a oportunidades distintas.2.- "Lo primero es racionalizar que debe prepararse para una crisis mucho más fuerte y largaque las que conoce y la forma de manejar su economía personal debe cambiar dramáticamente", advierte León e insiste en la necesidad de tomar rápidas decisiones que involucren estrategias económicas y financieras para invertir en lo verdaderamente necesario.Las estrategias de protección y reacción a la hiperinflación suelen ser familiares y sólo funcionan cuando todos los miembros de la familia entienden el problema y participan en la discusión de cómo enfrentarla de la mejor manera posible, entendiendo que traerá sacrifios mayores- Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 20173.- En hiperinflación, los precios "enloquecen", dice León. Por ello, los bolívares pierden rápidamente su valor. "El mensaje entonces es obvio. No tiene ningún sentido mantener bolívares en tu cuenta ni en tus manos. Debe cambiarse de inmediato por bienes o moneda dura, que es prácticamente cualquiera que no sea la tuya".4.- Oliveros también coincide en ese punto, pues considera que se debe actuar con rapidez como acción "clave para su entorno de negocios, pero también para sus decisiones de familia", alega. "En hiperinflación, la lentitud se paga caro, pues el ritmo de alza de los precios es vertiginoso y amerita actuar con premura".5.- El director de Ecoanalítica también cree necesario conversar sobre este tema con los círculos cercanos, amigos y familiares, pues "en la medida que estén alineados, podrán ser más asertivos en el día a día".6.- Toda inversión debe ser racional, explica León. "La idea no es generar un gasto superfluo sino adelantar compras indispensables o canjear dinero, efímero, por activos que servirán en el futuro como reserva de valor: activos monetarios como las divisas o bienes comercializables".Las estrategias de protección y reacción a la hiperinflación suelen ser familiares y sólo funcionan cuando todos los miembros de la familia entienden el problema y participan en la discusión de cómo enfrentarla de la mejor manera posible, entendiendo que traerá sacrifios mayores- Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017Con un ejemplo entenderás fácilmente el error de quedarte con bolivares un mes o dejar que te paguen una deuda actual en bolivares dentro de un mes. El bien que comprarías hoy por un millon costará a fin de mes un millón y medio. Y ya no lo podrás comprar con tu "ahorro" o deuda- Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 20177.- Para Oliveros, es indispensable llevar un orden en las cuentas porque todo depende de ello: ningún consejo será útil si no existe claridad entre los ingresos y gastos. Asimismo, afirma que cada persona debe organizar sus prioridades.8.- No es momento esperar pagos tardíos; mientras más pronto los recibas, será mejor, según León. Además, evalúa con mucha precisión si es necesario vender activos fijos como apartamentos, terrenos, locales, carros, etc… "Los precios estarán por el piso. Si estas crisissuelen durar un año (no siempre), trata de esperar si puedes, pues obtendrás mejor precioen el futuro, pero si necesitas venderlos para vivir, trata de vender primero aquellos que te representan costos de mantenimiento y no ingresos por actividad o alquiler".9.- Pero también es imprescindible saber apreciar las buenas prácticas de las personas que lo rodean. "Hable de la crisis pero desde una perspectiva de superación y no de queja o victimización", opina Oliveros y agrega que se debe ayudar a los que lo necesiten, desde su urbanización o en el colegio de sus hijos, pues "ellos también necesitan enfrentar esto y al final usted se beneficia".10.- "Por el lado del ingreso, la única forma de protegerse en procesos hiperinflacionarios es generando divisas. Por inversión, por exportación, por prestación de servicios al extranjero, turismo o por remesas, que en Venezuela ya superan el 5% de la población", concluye León.El ahorro en hiperinflación no se refiere a guardar moneda devaluada e hiper impactada por inflación sino a ser conservador en la forma de gastar. Es irrelevante si se trata de una familia rica, de estrato medio o con escasos recursos. Todos deben adaptarse a una nueva realidad.- Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017