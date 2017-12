/ No solo las vitrinas de las tiendas de ropa o juguetes lucen desiertas, lo mismo ocurre desde hace algunos días en los anaqueles de supermercados y fruterías donde comienza a notarse la ausencia nuevamente de productos básicos.Frutas y algunas hortalizas brillas por su ausencia, mientras que otras han duplicado sus precios en menos de 7 días. "Mucha gente viene exclusivamente a comprar yuca, pero desde hace algunos días no nos llega", dijo el encargado de un abasto en Carrizal.Los consumidores optan por comprar verduras ante los altos costos de las carnes, "quién puede pagar Bs 50 mil por dos pechugas, prefiero comprar zanahorias y papas y hacer una ensalada que rinde más", admitía Hilda Obregon."Cada día se gasta más y uno lleva menos productos", declaraba Fátima Bello, quien en una sola bolsa pudo meter casi Bs 500 mil en víveres, "lo peor es que prácticamente no llevo nada, es decir, ni pasta, ni arroz, ni leche, ni huevos, menos queso o jamón", reseñó.Obregon admite que ha optado por recorrer varios locales antes de comprar, "increíblemente lo que aquí vale Bs 60 mil en otro sitio lo consigues en Bs 30 mil, todo el mundo hace lo que le da la gana".Fuente: Diario La RegionPSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi