/ Las autoridades del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) enumeraron como logros de la institución los platos de comida servidos y la póliza de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM).Esta semana, investigadores del IVIC acudieron a la sede del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología para protestar por lo que calificaron como el cierre técnico del instituto. Los responsables de la institución respondieron con lo que consideran como avances de uno de los institutos que, otrora, fue ejemplo para América Latina.En la cuenta en Twitter de la institución se asegura que fueron ofrecidos más de 450 mil "platos de comida", servidos "gracias al presidente Nicolás Maduro y al legado del comandante Chávez".Ante las calumnias de la oposición el #IVIC #Responde : "457.300" platos de comida servidos en el comedor del #IVIC en lo que va del año 2017. Gracias al #Presidente @Nicolas Maduro y al legado del comandante #Chavez pic.twitter.com/aRRyPytx7z— IVIC (@IVIC_oficial) 26 de diciembre de 2017 También se reportan como logros de 2017 los siniestros atendidos por el HCM en 2017, al igual que los trabajadores transportados por las unidades.Ante las calumnias de la oposición el #IVIC #Responde : "14.724" siniestros de #salud atendidos por la póliza HCM con exceso hasta 26 millones de Bs. por trabajador en lo que va del año 2017. Gracias al #Presidente @Nicolas Maduro y al legado del comandante #Chavez pic.twitter.com/bVeOuVvfY2— IVIC (@IVIC_oficial) 26 de diciembre de 2017 Varios científicos contestaron que los logros de una institución como el IVIC no deberían medirse en comidas, sino en artículos y libros publicados.Gioconda San Blas, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, rechazó las afirmaciones de las autoridades e, incluso, puso en duda la calidad de las comidas servidas.Los logros del IVIC reducidos a platos de comida servidos (algunos condimentados con amibas y otros patógenos)… Antes la productividad del IVIC se medía en artículos y libros publicados, conferencias y cursos dictados, estudiantes graduados, servicios prestados al país…— Gioconda San Blas (@daVinci1412) 27 de diciembre de 2017 La investigadora Margarita Lampo advirtió que el IVIC, en las actuales condiciones, no tiene cómo hacer investigación.IVIC no tiene como hacer investigación o mantener posgrados. El personal de investigación percibe sueldo irrisorio y ahora sin HCM. #IVIC— margarita lampo (@mlampo) 27 de diciembre de 2017 Incluso, el investigador Reinaldo Marín sentenció que les habría sido eliminado el HCM para reemplazarlo por "un seguro autoadministrado" que ofrece "coberturas mínimas e irreales".El regalo que nos da el @mppeuct a todos los trabajadores del ivic es la eliminación de la mejor póliza de HCM de la administración pública y nos pasa al SISMEU, un seguro autoadministrado del ministerio con coberturas mínimas e irreales #cienciamuriendo @hugbelpsuv— Reinaldo Marín (@reinaldomarin1) 24 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi