El alcalde Alcides Monsalve, dirigió durante la mañana de este jueves, el acto de ascensos policiales que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Autónomo Policía Municipal Libertador del estado Mérida, donde fueron ascendidos 11 oficiales a los rangos de Supervisor Jefe, Supervisor Agregado y Supervisor.La máxima autoridad del municipio reconoció la labor y el esfuerzo que realizan estos funcionarios al servir a la población merideña, "admiramos el trabajo que cumplen nuestros oficiales en estos tiempos de crisis, y exhortamos al Gobierno nacional a que apoye nuestras policías ya que se encuentra trabajando en condiciones precarias", resaltó Monsalve.Por su parte el supervisor jefe, Raúl Giovanny Solano; director del instituto policial, manifestó su orgullo al dirigir este organismo, "me siento agradecido en esta lucha policial, no es fácil, pero hemos logrado nuestras metas y estamos abocados a fortalecer esta institución, no desmayaremos en nuestra labor", finalizó.