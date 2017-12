/ Dar soporte a diferentes versiones de una aplicación no es tarea fácil, ni siquiera si eres una de las plataformas de mensajería más grandes del mundo como lo es WhatsApp. Es por eso que a partir del 1 de enero de 2018 algunos iPhone dejarán de tener soporte por parte de WhatsApp .Tal y como indica WhatsApp en su página web , a partir del próximo año los iPhone 3GS o inferiores y los dispositivos con iOS 6 o inferiores dejarán de tener soporte. Esto no significa que deje de funcionar WhatsApp en estos dispositivos, sino que simplemente la compañía dejará de desarrollar su servicio para ellos. En otras palabras, podrás seguir utilizando WhatsApp pero en cualquier momento el servicio o parte de las funciones podrán dejar de funcionar, y por supuesto ninguna actualización más. Por último, tampoco se podrá activar WhatsApp en ninguno de estos teléfonos.Esto más que una llamada de atención es simplemente un aviso. A día de hoy prácticamente no quedan iPhone 3GS o inferiores utilizándose en el día a día. Lo mismo ocurre con iOS 6, que según Apteligent Research se encuentra en menos del 0,04% de los iPhone activados. La parte a la que afecta por lo tanto esta decisión es ínfima. Desde 2009 que fue lanzado el iPhone 3GS y desde 2012 el sistema operativo iOS 6… lo cierto es que ha pasado bastante tiempo.WhatsApp comenta lo siguiente tanto del ecosistema Apple como de BlackBerry y Windows Phone que también dejan de recibir soporte:Alrededor del 70 por ciento de los teléfonos inteligentes vendidos en ese momento [2009] tenían sistemas operativos ofrecidos por BlackBerry y Nokia. Los sistemas operativos móviles ofrecidos por Google Microsoft -que representan el 99,5 por ciento de las ventas en la actualidad- estaban en menos del 25 por ciento de los dispositivos móviles vendidos en ese momento.Si por algún casual eres uno de estos usuarios afectados, ten en cuenta que en principio podrás seguir utilizando la aplicación . Pero por si acaso, exporta todos tus chats y el historial de conversaciones a un documento de texto, ya que no se sabe en qué momento directamente no podrás ni tan siquiera abrir la app. ¿Lo curioso? Qué bien está aguantando el iPhone 4, tanto en esto como en otros soportes.fuenteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi