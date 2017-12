/ El Computer History Museum ha anunciado que el código fuente de Lisa, la computadora de Apple anterior a la Mac, ha sido recuperado y está siendo revisado por la propia Apple El anuncio fue realizado por Al Kossow, un curador de software del Computer History Museum. Kossow dice que el código fuente para el sistema operativo y las aplicaciones se ha recuperado. Una vez que el código haya sido revisado por Apple , el Computer History Museum hará que el código esté disponible en algún momento en 2018.Si bien antes ha podido ejecutar emuladores del sistema operativo Lisa, esto es notable ya que no es solo una solución de hack de terceros, sino que Apple está directamente involucrado y el código completo estará disponible para todos.Kossow explica:Solo quería que todos supieran las fuentes del sistema operativo y las aplicaciones se recuperaron, las convertí a convenciones y espacios de fin de línea de Unix para las pestañas de Pascal después de recuperar los archivos con Disk Image Chef, y están con Apple para su revisión.Una vez hecho esto, el código que ha sido liberado por Apple estará disponible en 2018. Lo único que vi que probablemente no podrá ser lanzado es el diccionario de herencia estadounidense para el corrector ortográfico en LisaWrite.La Lisa fue liberada en 1983 por $ 10,000, que como señala Gizmodo , es de alrededor de $ 25,000 cuando se ajusta por inflación. La máquina se destacó por ser la primera en contar con una interfaz gráfica de usuario y soporte para un mouse, pero finalmente solo vendió 10,000 unidades.A pesar de su fracaso en el mercado, Lisa es una pieza importante de la historia de Apple . Es en gran parte la razón por la cual Steve Jobs dejó Apple y causó una gran brecha entre Jobs y Bill Gates de Microsoft . Después del fracaso bastante público de Lisa, Jobs fundó NeXT Computer, que finalmente fue adquirida por Apple y lo trajo de regreso a la compañía.Una vez que se publique el código para el sistema operativo y las aplicaciones de Lisa el próximo año, todos podrán retocarlo y probarlo. Algunos detalles no están claros ya que Apple revisa el código, pero lo mantendremos actualizado. ¿Estás emocionado por este lanzamiento? Háganos saber en los comentarios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi