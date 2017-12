/ SANTIAGO.- Varios fueron los juicios orales que se llevaron a efecto durante este año, en el marco de las investigaciones de los casos que más impactaron a la opinión pública del país.Muchos de esos procesos judiciales tuvieron varios aspectos llamativos en su desarrollo y conclusión. Acá los cinco juicios que marcaron el 2017 .Fraude en Carabineros" Reconozco que como general director y como institución fallamos. Me duele decirlo, pero tengo que reconocerlo . Les pido perdón a los chilenos por lo ocurrido; nos avergüenza", fueron las palabras del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, al dar a conocer el mayor fraude de la historia policial chilena y que ocurrió en el seno de su propia institución.Se convirtió en el primer gran caso judicial del año y sus repercusiones fueron tan fuertes que obligaron a la policía uniformada a eliminar un escalafón completo, el de Intendencia, es decir, la que se encargaba de sus finanzas .De hecho, su máximo jefe, el general, llamado a retiro, Flavio Echeverría, es uno de los principales implicados y hoy está en prisión preventiva. Él es parte de los más de 120 formalizados en la causa, cuyas diligencias continúan a la cabeza del fiscal Eugenio Campos y que ya contabilizan en #$26.500 millones la defraudación.Nabila RifoLa brutal agresión causó impacto e indignación nacional en mayo de 2016. También hubo marchas de protesta, velatones e incluso el pronunciamiento de la Presidenta Michelle Bachelet . Se trata de la golpiza que terminó con coyhaiquina Nabila Rifo sin sus globos oculares y varias fracturas en su rostro.¿El culpable? Su pareja y padre de dos de sus cuatro hijos Mauricio Ortega , quien un año después de los hechos y luego de 18 días de juicio oral, fue condenado a 12 años y 180 días por el delito de femicidio frustrado, y otros 12 años y 180 días por lesiones graves gravísimas, es decir, por la extracción de los ojos de la mujer . Los jueces también lo condenaron a 540 días de cárcel por violación de morada, ocurrida días antes de la violenta agresión.La contadora de Puerto VarasMuchos lo daban por culpable. Pero lo cierto es que la fiscalía de Puerto Varas no pudo acreditar la participación del ingeniero Jaime Anguita en el asesinato de su esposa, la contadora Viviana Haeger .La profesional había desaparecido el 29 de junio de 2010 y su cuerpo fue encontrado 42 días después en su propia casa del barrio Parque Stocker . Había sido asesinada por el carpintero José Pérez, quien aseguró que había cometido el crimen por encargo de Anguita.Pero la versión fue desestimada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Puerto Varas, que absolvió al ingeniero argumentando que las pruebas presentadas por la fiscalía no fueron suficientes para acreditar su autoría intelectual en el asesinato . Sí condenó a 10 años de cárcel a Pérez por homicidio calificado . El pasado 11 de diciembre la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó la absolución de Anguita.Los bombazosHace una semana exacta, el Sexto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago hizo historia al calificar por primera vez como "delito terrorista" un ataque explosivo en la Región Metropolitana desde el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán . Es el atentado que dejó 14 lesionados en el centro comercial Subcentro , ubicado en la estación de Metro Escuela Militar, ocurrido en septiembre de 2014.Después de nueve meses de juicio oral, si bien estaban acusados Nataly Casanova Muñoz, Enrique Guzmán Amadeo y Juan Flores Riquelme , el tribunal decidió condenar sólo a este último por los delitos de posesión de bomba, lesiones menos graves (seis casos) y daños.Así, Casanova y Guzmán fueron absueltos de todos los cargos y salieron caminando desde el Centro de Justicia de Santiago , en cuya explanada el ahora ex imputado amenazó de muerte de un abogado de la Municipalidad de Las Condes, por lo que debió pasar la noche en una comisaría y fue formalizado a sólo horas de librarse de una pena de cárcel. La sentencia será entregada en marzo .Caso LuchsingerFueron audiencias cuyas salas estaban abarrotadas de gente, por la alta cantidad de imputados, abogados defensores y equipo de la fiscalía regional de La Araucanía. Era el juicio por el doble homicidio e incendio de la casa del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian MacKay, ocurrido el 3 de enero de 2013, en Vilcún .El caso fue investigado bajo la Ley Antiterrorista , pero el equipo de jueces del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco desestimó las pruebas contra los 11 comuneros y el miércoles 25 de octubre el magistrado presidente de la sala José Ignacio Rau - vistiendo un llamativo traje rojo, que causó variadas reacciones - leyó la sentencia en la que se absolvió de todos los cargos a los imputados, entre los que estaban la machi Francisca Linconao .Pero el pasado 19 de diciembre la Corte de Apelaciones de Temuco escuchó los alegatos de las partes a raíz de un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público. Mañana entregará su decisión .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi