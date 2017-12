/ Según el ministro de Alimentación, Freddy Bernal, 2.200 toneladas de pernil "están retenidas en Colombia". El funcionario culpó al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) de presuntamente sabotear el envío de las piernas de cochino a Venezuela , y al Gobierno colombiano de supuestamente retenerlas en la frontera.Le informo a Vzla que 2.200 toneladas de pernil están retenidas en Colombia. El saboteo no sólo es de #EEUU al congelarle las cuentas a los que les venden comida al país, ahora el gobierno colombiano desde hace 7días mantiene retenido los perniles en la frontera de Paraguachón.— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 28 de diciembre de 2017 El 60% del pernil que ha sido distribuido hasta la fecha, afirmó Bernal, ha sido comprado a los productores nacionales.De igual forma es importante resaltar que el 60% del pernil que hasta ahora hemos distribuido es gracias a la compra efectuada a los productores nacionales, ya que el porcentaje programado fue saboteado por los #EEUU y sus aliados comerciales en el mundo.— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 28 de diciembre de 2017 El presidente Nicolás Maduro culpó a Portugal del presunto sabotaje en la venta de pernil a Venezuela . El Gobierno portugués desmintió al mandatario venezolano y replicó que las empresas que venden pernil lo hacen en función de las reglas del libre mercado. Una empresa portuguesa aseveró que el problema es que el Ejecutivo venezolano no ha pagado las deudas pendientes.Lea también Maduro reconoció que el pernil no llegó como prometieron: hubo "saboteo" desde PortugalLea también Portugal negó que haya saboteado entrega de pernil a Venezuela Lea también Empresa portuguesa: pernil no llegó a Venezuela porque el Gobierno venezolano no pagóCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi