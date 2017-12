/ 44 presos políticos han salido de los calabozos desde el 23 de diciembre. Se les acabó el encierro pero no saben bajo qué condiciones. Esperan confiados en obtener la libertad plena. Deberán aguardar hasta el 8 de enero de 2018, cuando los tribunales vuelvan a trabajarC orrer. Trotar. Respirar. Jhonny Velásquez tomó su primera bocanada de aire en libertad y corrió para celebrar. La euforia avivó sus músculos tras un confinamiento que se prolongó 18 meses y un día. Bajó la pendiente del Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 23 de diciembre a las 9:13 pm y pagó su promesa. Juró que al estar libre lo primero que haría sería correr. Él, su esposa Lenis Covea y una de sus hijas trotaron por toda la avenida Victoria. Los escoltó una caravana de vehículos, un autobús y los vecinos del sitio que utilizaban cacerolas para mostrar su apoyo a las liberaciones ocurridas esa noche.Jhonny Velásquez era uno de los 14 funcionarios de Polichacao detenidos por el caso de Ricardo Durán, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Gobierno del Distrito Capital y fue asesinado en Caricuao el 19 de enero de 2016. Los policías se entregaron a las autoridades entre el 21 y 22 de junio de ese año y desde entonces estaban detenidos, pese a que el 8 de agosto siguiente el Ministerio Público determinó que no había elementos para enjuiciarlos y ordenó su liberación.Su caso es particular. De las 14 personas implicadas, solamente 12 fueron excarcelados por orden de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En total se han anunciado que serán 80 los presos políticos liberados y hasta la fecha van 44, de acuerdo con el listado elaborado por la ONG Foro Penal.Andrea Santacruz, una de las abogadas de los funcionarios, señaló que no han tenido ninguna participación en el proceso ordenado por la ANC: "La realidad es que ellos tienen una boleta de excarcelación desde el 8 de agosto de 2016 y no tenemos información jurídica válida sobre por qué dos de ellos permanecen en el Helicoide". Entre los liberados y sus familiares están seguros de que Fred Mavarez y Reggie Andrade –los dos polichacao que permanecen encerrados– también pisarán la calle. Se refieren a que faltan dos lotes de excarcelaciones: una el 30 de diciembre y la otra el 5 o el 6 de enero.Zoraida Castillo, otra de las abogadas del grupo, refiere que si dos permanecen detenidos es por la misma arbitrariedad que hizo que los 14 continuaran presos después de agosto de 2016 sin ningún tipo de justificación. "Esa orden de libertad contiene 14 nombres", subraya. Agrega que en caso de que haya cautelares, el único con la potestad de imponerlas es un tribunal. Castillo acudirá el 31 de diciembre de nuevo al Palacio de Justicia, fecha en la que el Tribunal Séptimo de Control –que lleva su caso– estaría de guardia.Hija de Fred Mavares afirma que su papá no fue liberado #PoliChacao pic.twitter.com/DUdAb8i70J El Helicoide Alfredo Ramos— ConfirmadoVzla (@ConfirmadoVzla) 24 de diciembre de 2017Fred Mavarez compartía el área de reclusión con Jhonny. "Mavarez está tranquilo. Ellos dicen que fue un sorteo y que por eso ellos no salieron el mismo 23. No está súper feliz, pero sabe que su libertad está a horas y que lo iremos a recibir como a los otros", subraya Lenis Covea, esposa de Jhonny Velásquez. El 26 de diciembre, acudieron junto a varios de los presos políticos liberados al Palacio de Justicia para enterarse de las condiciones a seguir o de los pasos correspondientes en adelante y se encontraron con que no había despacho en los tribunales hasta el lunes 8 de enero de 2018. Sobre su esposo, Lenis cuenta que duerme mucho, que le extraña ver a la gente tan delgada y con la ropa tan desgastada, pero que no critica. Tampoco se queja. Enfatiza: "No está traumado, más bien salió fortalecido. Buenmozo".Extrañas circunstancias Los polichacao no son los únicos que desconocen las condiciones de su libertad. Los más de 40 liberados recibieron algunas indicaciones verbales al firmar, cada uno, un acta de egreso. Sin embargo, al no haber despacho en tribunales, las cautelares –de haberlas– aún no se han formalizado.A Andrea González y Betty Grossi, que estuvieron presas desde el 17 de agosto de 2015, y a Juan Miguel de Sousa, preso desde el 21 de enero de 2015, les dijeron que su libertad sería plena; pero hasta que no se activen los juzgados no sabrán si es así o si existe alguna otra prohibición. Joel García, abogado de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci) y defensor en estos tres casos, afirma que se trata de una situación atípica pues los únicos con facultad para otorgar libertades son los tribunales, un indulto presidencial o una ley de amnistía hecha por la Asamblea Nacional. "Saludamos esa libertad, pero hasta ahora las condiciones jurídicas se mantienen en la incertidumbre", dice. "El criterio para elegir a estos presos y no otros lo desconozco y si existe es muy disímil".Tanto a González, como a Grossi y de Sousa se les dijo al firmar el acta de egreso que deberían irse a "su país". España, Italia y Portugal respectivamente, a cambio de que la libertad efectivamente fuese plena. Alejandra Tosta, también abogada de Fundeci, aclara que desde 1863 ninguna ley penal en Venezuela establece esta medida, equivalente a un destierro, la expulsión de un país al ser considerados enemigos de la nación. "Ahora la ANC se subroga las atribuciones de un tribunal y eso hace que nos encontremos en un limbo jurídico". Para Tosta, las liberaciones también resultaron aleatorias y supone que son resultado de la mesa de negociación entre el Gobierno y un sector de la oposición que tiene lugar en República Dominicana."En 2016 el gobierno también se empeñó en mostrar que las liberaciones se habían producido como un acto de supuesta buena voluntad, unilateral, del poder, uno en el que no tenían absolutamente nada que ver, en su decir, ni el continuo trabajo de los abogados defensores en cada causa, ni el hecho de que ha sido gracias a la denuncia constante, a cargo de las ONG de DDHH, de la grave situación de los presos y perseguidos", escribió en una columna el director de Foro Penal Gonzalo Himiob. En su reflexión hace notar que "estas liberaciones recientes ni siquiera le sirven –al Gobierno–, ni tiene intenciones de que se así se vean, como resultado del ‘diálogo’ que tiene montado… en República Dominicana. Plantearlo así le concedería a la oposición que está participando… una posición preponderante, un protagonismo, que el gobierno no va a tolerar ni, mucho menos, a promover. Pero además, Delcy Rodríguez fue enfática al respecto: estas liberaciones tienen lugar porque así lo recomendó, tras meses de ‘análisis e investigaciones’, la Comisión de la Verdad, no porque así se hubiese negociado en República Dominicana", escribe Himiob.#27Dic Este año 2017 se han encarcelado 838 nuevos #PresosPolíticos y 150 de ellos permanecen al día de hoy privados de libertad, de los 216 #PresosPolíticos actuales. Liberan personas que llevan 1,2 o 3 años para encarcelar nuevos #EfectoPuertaGiratoria @ForoPenal— Alfredo Romero (@alfredoromero) 27 de diciembre de 2017Invisibles No todos los liberados eran presos de alto perfil. Edgar Vargas, Jhon Castillo (conocido como "pollo ronco") y Ángel Marrufo están en situación de calle, se unieron a la resistencia en Altamira y los detuvieron. Gabriela Buada, activista en la defensa de DDHH, se unió a su causa. Explica que en el Helicoide había un grupo de 14 detenidos que no estaban involucrados con ningún partido político, ni tenían influencia alguna y cuyos casos fueron invisibilizados al punto de que no salieron en ningún medio de comunicación. Vargas, Castillo y Marrufo formarían parte de este grupo."El domingo me llamaron y me dijeron que a quien liberarían sería a Yeison Rodríguez, pues su nombre aparecía en una lista, al final él no salió, y sí sacaron a gente que no fue llevada a la ANC –12 presos en total–, y que no aparecía en este supuesto listado". Buada asegura que Vargas, Castillo y Marrufo no tuvieron la clasificación de presos políticos, aunque sí fueron detenidos en un contexto de protestas. Del grupo de 14 a los que apoyaba, 10 se encuentran en libertad. Sigue preocupada por Yeison, un joven de 20 años de edad, que no sabe leer ni escribir y cuyo familiar más cercano se encuentra en cama. Su "delito" fue vender agua durante las manifestaciones que hubo en Caracas entre abril y julio y conocer a algunos de los miembros de la autodenominada resistencia. No obstante, según Gustavo González López, director del Sebin, se trata de un "terrorista".En cuanto a los otros "invisibles" liberados, Buada no ofrece los nombres: "Ellos siempre se han mantenido bajo perfil por miedo a represalias de colectivos, comunas y gente armada en sus barrios".Navidad en casa No se lo cree. Nancy Sierra estaba lista para pasar la Navidad más triste de su vida. No sería una cena sino un almuerzo dentro del Helicoide. Después de comer no habría celebración. Sería el momento de despedirse de Alexander Sierra, su hijo de 23 años de edad detenido desde el 24 de junio de 2017, a las cinco de la tarde.Nancy estaba dentro del Helicoide cuando comenzó el ajetreo. Creían que la visita había sido suspendida por un traslado, hasta que supieron por las redes sociales que "Delcy había dado un indulto" y que lo mejor era esperar. Estuvo parada frente a la puerta del Sebin desde la 1:30 pm hasta las 11:45 pm cuando, finalmente, su hijo caminó hacia ella. En ese momento desaparecieron la desesperación, la tristeza y la inquietud que la agobiaban desde el sábado 24 de junio a las 5:00 pm.Sierra fue detenido en Altamira, al salir de un restaurante donde se estaban celebrando el cumpleaños de un amigo. Los interceptaron cuatro camionetas, sin placas. Él se paralizó. No corrió. Empezó el calvario. Estuvo desaparecido durante 46 horas, hasta que lo presentaron en un tribunal militar.Su verdugo fue Diosdado Cabello: en su programa de televisión Con el mazo dando lo acusó de terrorista. También dijeron que al ser detenido portaba granadas y bombas molotov. "Mi hijo no es ningún terrorista" , afirma Nancy y su libertad se lo confirma. Desde entonces, ella dice que el joven renació, se ha encargado de velar su sueño –"allá no podía dormir"– y de complacerlo con el café con leche y el helado que le gusta.Sierra estuvo entre el grupo de presos políticos llevados a la Cancillería y fue uno de los últimos en salir del Helicoide, cuando fueron regresados para allá, después del sermón de Delcy. Nancy cuenta que al llegar a casa, el muchacho se estuvo bañando durante dos horas, y lo primero que pidió para comer fueron unas panquecas. En la calle anda con cuidado, no quiere estar solo. Y espera que su situación se resuelva. "¿Qué más Niño Jesús que él?", confiesa la madre.Roberto Picón fue de los últimos en salir, ya entrada la madrugada del 24 de diciembre. Fue llevado en una patrulla hasta la puerta de casa, y el vehículo policial permaneció en el lugar custodiando. El 26 de diciembre, su esposa Elizabeth Ball compartió una foto en la que se ve al asesor electoral de la MUD con un grillete electrónico en el tobillo; dispositivo que se utiliza con los presos bajo arresto domiciliario."El caso de Roberto Picón es complejo, porque no entendemos aún cuál es su estatus. A los detenidos que les dan casa por cárcel son a los únicos que se les coloca el grillete electrónico. Lamentablemente desconocemos todavía su actual condición, ya que no hubo despacho en los tribunales en Caracas para que los abogados pudieran realizar las actuaciones pertinentes", declaró Gonzalo Himiob.La hija de Roberto, Isabella Picón, aseveró: "No está clara su situación. Fue un alivio poder estar en casa juntos en Navidad pero estamos conscientes de que quedan muchos presos políticos por liberar. Muchas familias no pudieron tener ni eso".La familia Picón Ball agradece a los que nos acompañaron y apoyaron de diferentes formas en estos 6 m y al esfuerzo y trabajo de los que abogaron por la liberacion de @rpiconh y de otros PP. Aún quedan muchos tras las rejas. Roberto en casa. #LiberenATODOSLosPresosPolíticos pic.twitter.com/YtuL57QREg— elizabeth ball (@dra_eball) 26 de diciembre de 2017A Miguel Cegarra, vendedor de perrocalientes, lo detuvieron en abril de 2017 y lo acusaron de los destrozos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura ubicada en Chacao. Estuvo encerrado en el Centro Penitenciario 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros. A él lo liberaron el 24 de diciembre, a las 9:00 pm en Chacao. Su hermano, Alexandro Mendoza, relata: "No tenemos para haber hecho una cena navideña, pero tuvimos la satisfacción y la tranquilidad de sencillamente estar juntos y con él a salvo. Como era tan tarde, preferimos irnos a casa de un familiar en Chacaito hasta el día siguiente que pudimos venirnos a casa. Esto en general no parece diciembre y en el ambiente se siente que no hay nada que celebrar, para nosotros nuestra felicidad fue tenerlo libre… pero aún debemos esperar al 8 de enero que se presente en tribunales y saber cuál será su verdadera situación".Lenis Covea también agradece. La del sábado fue la séptima vez que llegó al Helicoide con la esperanza de que liberaran a su esposo, Jhonny Velásquez. Esta vez sí se cumplió. Da gracias por el cariño con el que todos, conocidos y desconocidos, han celebrado la libertad de su pareja y por el apoyo que recibió en estos 18 meses. "Soy empleada del Concejo Municipal de Chacao. Mi salario es de 110.000 bolívares mensuales y 108.000 en cesta tickets desde noviembre de 2016 porque la instancia no recibe los recursos correspondientes al situado constitucional, y por esta circunstancia Jhonny tiene el salario suspendido desde el 21 de junio de 2016. No ha sido fácil, así que toda la ayuda que recibimos de amigos y familiares fue indispensable para que nosotros pudiéramos subsistir y estamos muy agradecidos por eso".Leonel Sánchez se salvó de su cuarta Navidad en tras las rejas. La pasó entre amigos porque la mayoría de sus familiares se han ido de Venezuela . Estaba preso por tuitear, y el delito que se le atribuye es conspirar. En su primera noche libre se concentró en ver las estrellas. No las veía desde agosto de 2014. Dice que aún está en shock . En su acta pudo leer que le tocaría presentarse cada 30 días en tribunales. Le da un poco de miedo salir a la calle y el sol, por la falta de costumbre, hace que se le agüen los ojos: "Fueron ocho meses sin llevar sol". También estuvo en la tumba por 30 días, y tenía una medida cautelar humanitaria desde el 14 de julio de 2017, por una fisura en la columna, beneficio que no recibió. Pese a todo dice que no hay que salir con odio y termina convencido: "Saldrán todos".