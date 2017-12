/ SANTIAGO.- El ex Presidente Ricardo Lagos salió este jueves al paso a las críticas en su contra por la visita que realizó la semana pasada al Mandatario electo, Sebastián Piñera , tras su triunfo en la segunda vuelta electoral.Consultado por los cuestionamientos surgidos de personeros del PC, acusando además una falta de apoyo a la carta oficialista y senador Alejandro Guillier (IND), Lagos recordó que "tan pronto quedó claro cuál era el candidato de la Nueva Mayoría, que en la práctica la primaria fue la primera vuelta, a los minutos que quedó claro que Alejandro Guillier pasaba la segunda vuelta, hice ver mi punto de vista y ustedes lo conocen".Noticias relacionadas PC critica visita de Ricardo Lagos a Sebastián Piñera tras su triunfo en la segunda vuelta y acusa falta de apoyo a Guillier Lagos remarca que con Piñera abordaron la importancia de restablecer un mejor "entendimiento y concordia" entre chilenosCon ello, Lagos recalcó que "la visita al Presidente Piñera fue consecuencia de su invitación como lo señalé oportunamente, no era una visita protocolar, porque los ex Presidentes no cumplimos eso, pero sí era una visita en el sentido republicano"."Un ex Presidente no puede negarse a concurrir si un Presidente le pide un consejo. Eso no quiere decir que aplaudo lo que va a hacer el Mandatario o estoy en contra, mi obligación es darle mi opinión franca y sincera para colaborar", sostuvo tras participar de la ceremonia de reposición de los cuadros suyo y del ex Mandatario Salvador Allende, en la Galería de los Presidentes del Instituto Nacional, retratos que fueron destruidos durante las movilizaciones estudiantiles de 2013.En ese contexto, Lagos apuntó a un "error" en las críticas, argumentando que "después todos los ministros tuvieron que hacer lo mismo a pedido de la Presidenta que es algo inusual. Me parece un paso positivo que la Mandataria le pidiera a los ministros y que es una forma también de hacer una buena transición de un Presidente a otro Presidente".En relación a si hace alguna autocrítica por su rol en la campaña de Guillier, Lagos aclaró que "la única autocrítica es que yo hago las cosas que me piden, nadie me pidió mi colaboración particular nada más".Futuro del PPDFrente a la crisis que enfrente el PPD, partido fundado por él, Lagos comentó que "hay que tomar un tiempo en estos debate, porque usted ve que hay juego de nombres y el tema es mucho más profundo, las recuperaciones de confianza comienzan por hacer un análisis profundo".No obstante, acotó que "no es mi rol el decir qué tienen que hacer las dirigencias políticas, ni comentarlas tampoco".Junto a esto, manifestó que análisis debe ser más profundo y girar en torno a "qué quiere decir una elección presidencial que a la mitad de los ciudadanos no le interesa, eso es lo que me preocupa. Entonces podemos decir quién ganó, lo que está claro es quien perdió, perdió Chile porque no fue capaz de convocar a ciudadanos a que dijeran que era mejor para el país".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi