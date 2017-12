/ El tenista Rafael Nadal, anunció este jueves que no tendrá participación en el Torneo Internacional de Brisbane debido a la poca preparación deportiva que ha tenido luego de padecimientos en una de sus rodillas. Sin embargo, dijo que tiene previsto disputar el Abierto de Australia que comienza el 15 de enero.Nadal, no ha jugado en partidos desde la derrota ante David Goffin en Masters de Londres, tenía previsto iniciar la temporada en Brisbane este fin de semana."Siento mucho anunciar que no voy a acudir a Brisbane este año", dijo Nadal en su cuenta de Twitter."Mi intención es jugar pero todavía no estoy listo", afirmó, dejando claro que viajará a Melbourne a principios de enero para prepararse para el Abierto de Australia."Voy a ver a mis aficionados australianos cuando aterrice el 4 (de enero) en Melbourne y comience ahí mi preparación para el Abierto de Australia", agregó.El tenista terminará el año siendo el número uno del mundo, tras haber conquistado Roland Garros y el US Open.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi