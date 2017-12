/ El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo a La Mañana de El Espectador que el sector termina 2017 "un poco peor de lo que comenzó".El entrevistado contó que este año la industria cortó con la tendencia "a la baja" que venía arrastrando desde hace tres años, aunque no tuvo un gran salto, pero logró cerrar con un crecimiento de un poco más de 1,5% respecto a 2016, aunque disminuyó respecto a los dos primeros semestres, donde el aumento fue de 3% aproximadamente. "Si lo comparamos en un lapso más grande, es como si en diez años no hubiéramos crecido nada" , agregó.Si se analiza por sectores, de los sesenta y un grupos que mide la Cámara de Industrias hay treinta y tres que bajaron su producción, mientras que los veintiocho restantes la aumentaron o mantuvieron. Esto muestra un balance desfavorable para el sector."El principal desafío que tenemos, y que se sigue agravando, es el de la competitividad. Tenemos una energía cara, en estos doce o tres años tenemos inflaciones acumulada que van alrededor del 160%, el tipo de cambio cambió un 14%, y el índice medio de salario un 308%. Todo eso hace a la competitividad", apuntó Murara. El presidente de la Cámara de Industrias señaló que "si uno hace la cuenta de lo que tendría que haber sido el rango meta en estos doce años andaría entre el 80 y el 90% y no en 160%. Eso hubiera sido menos pérdida de competitividad. La necesidad fiscal no pueden seguir ahogando a la producción" , agregó.El empresario expresó que el costo laboral es diverso en el sector, lo que "pesa en promedio del 25%". De todas formas, apuntó que "el coso laboral no hubiera sido tan grave si el tipo de cambio o la inflación hubiera sido la proyectada"."Las rondas de consejos de salarios siempre fueron largas y complejas. Tal vez hay algún sector que puede dar algún aumento más que otro, pero desde la Cámara la premisa de hoy es mantener y salvar el empleo, que ha venido bajando. En estos tres últimos años hemos perdido 16.000 puestos de trabajo. Si lo comparamos con el período 2007-2011 es alrededor de un 20% la pérdida de empleos", enfatizó Murara. El entrevistado argumentó que no se puede prevenir la sustitución de mano de obra por la tecnología, pero apuntó a que la brecha no sería tan grande si se mejora la competitividad.El empresario se manifestó a favor de la instalación de UPM, pero señaló que las concesiones que se le han dado son muy distintas a las que se le otorgan a las empresas nacionales, y criticó las negociaciones en materia de energía."Si se compara el primer contrato con el segundo, da la sensación que en este se han dado muchos más beneficios" , agregó."No es bueno para la imagen del país que el gobierno negocie todo un Tratado de Libre Comercio (TLC) con otro gobierno y después quede trancado en el Parlamento, no es bueno para la imagen del país" , consideró Murara, aunque aclaró que para la industria la ampliación del TLC con Chile "no tiene un impacto importante, porque más bien se amplía para los servicios".Sin embargo, señaló que la industria uruguaya tiene graves problemas debido al ingreso del mercado chino, por lo que para Murara es más beneficioso un acuerdo comercial que un TLC, y negociar los aranceles productos por productos.Escuche la entrevista de La Mañana: DescargarCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi