Estos son los resultados de los juegos disputados mircoles 27 de diciembre en la Liga Venezolana de Bisbol Profesional (LVBP) correspondiente a la temporada 2017-2018 28/12/2017.Navegantes del Magallanes 7-8 Leones del CaracasTiburones de La Guaira 6-9 Tigres de AraguaBravos de Margarita 9-1 Cardenales de LaraEstos son los juegos de la LVBP para este juevesPara este mircoles 20 de diciembre contina la jornada de la Liga Venezolana de Bisbol Profesional (LVBP), correspondientes a la temporada 2017-2018, por ende, se celebrarn tres juegos.Bravos de Margarita vs Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas a las 6:00 pm.Cardenales de Lara vs guilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo a las 7:00 pm.Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzotegui en el estadio Alfonso Carrasquel de Puerto La Cruz a las 7:00 pm.Leones del Caracas vs Tigres de Aragua en el estadio Jos Prez Colmenares de Maracay a las 7:00 pm.Bravos de Margarita vs Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas a las 8:00 pm.