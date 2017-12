/ El presidente de EE. UU., Donald Trump , criticó a China por supuestamente haber vendido petróleo a Corea del Norte, incumpliendo así las sanciones de la ONU contra el régimen de Pyongyang para frenar su programa nuclear."Pillados con la manos en la masa muy decepcionado de que China esté permitiendo que vaya petróleo a Corea el Norte. Nunca habrá una solución amistosa al problema de Corea del Norte si esto continúa sucediendo", dijo Trump en su cuenta de Twitter.Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!— Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 28 de diciembre de 2017 Aparentemente, Trump se refirió a una información publicada este martes por el diario surcoreano The Chosun Ilbo que aseguraba que satélites de EE. UU. detectaron en el Mar Amarillo a barcos chinos vendiendo petróleo a buques norcoreanos en veinte ocasiones desde octubre pasado.Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi