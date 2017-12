/ A esta hora se mantiene la protesta. La comunidad dice que se va a quedar en el lugar. La reunión sostenida con autoridades no los convenció y aseguran que no se moverán, "hasta que llegue un camión de comida".Así se encuentra protesta en Puente Hierro por parte de habitantes de la zona https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/pakfU6uhF4— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 10:43 am En Puente Hierro hay presencia de efectivos de la PNB, GNB y Sebin. Ningún hecho de violencia hasta ahora https://t.co/GoYlwauOjN pic.twitter.com/P5Wk3p9Mje— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Manifestante en Puente Hierro: gobierno solo se pone en contacto con nosotros cuando hay elecciones https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/wvlKZk1zuh— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Informan a manifestantes en Pte Hierro que representante del Min de alimentación vendrá al lugar https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/hdJiqT7djs— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 A llegada de funcionaría manifestantes empiezan a gritar "queremos comida" https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/J8OJEKPYbW— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 11:04 inicia diálogo entre manifestantes de Puente Hierro y representante del Gobierno https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/rEBcrsplFk— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Manifestantes reclaman a representante del Gobierno que CLAP no ha llegado en tres meses https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/bP6JZmACtl— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Vocera del Gob: Problemas con CLAP han sido por la importación https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/wn1qZjsEX1— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Manifestantes a vocera: a ti si te llega el CLAP por eso estas gordita y nosotros no https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/edD5X6IJRC— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Manifestantes en Puente Hierro mantienen que quieren el camión de la comida para hoy. https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/ie48QMZlzk— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 "Queremos hablar con los dueños del circo. ¿Donde está Bernal?" https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/U2Wa0buEMr— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Así respondió la gente cuando voceros del Gobierno culparon a oposición por retraso en el CLAP https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/9KbHkpNuCm— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Pese a diálogo protesta se mantiene en Roca Tarpeya por parte de habitantes de Cota 905 https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/A3tmb8l74t— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 11:40 Sigue protesta en Roca Tarpeya por parte de vecinos de la Cota 905, llevan más de 5 horas https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/c1AvgCTMcG— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 201711:50 Se mantiene protesta en Roca Tarpeya, no dejan pasar ningún vehículo, ni siquiera ambulancias https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/rEJw4qzxxw— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 12 pm tras reunión con voceros se acordó otra reunión a la 1. Manifestantes dicen que no se van https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/aEa4caSDjy— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 PNB trata de dialogar, manifestantes dicen que se sienten engañados, que quieren comida. https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/6Ay3frO42D— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Lea también Protestan en Puente Hierro porque no llegaron las cajas CLAPLea también Diciembre en Caracas: Vecinos de La Vega protestaron en redoma La India "queremos comida"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi