LIMA.- El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori serán interrogados hoy por fiscales que investigan el caso Odebrecht en el país, tras haber sido citados la semana pasada.Se prevé que Kuczynski recibirá en privado, en el Palacio de Gobierno, al fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien le preguntará, en condición de testigo, por la información de que una empresa suya ofreció consultorías a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).Por este caso, un sector de la oposición en el Congreso presentó un pedido de destitución del gobernante, que finalmente fue archivado el jueves pasado gracias a que una parte del fujimorismo, liderado por el legislador Kenji Fujimori, se abstuvo de votar a favor.Durante el debate de la moción de vacancia, Kuczynski afirmó que estaba dispuesto a colaborar con todas las investigaciones del Congreso y la Fiscalía.Keiko Fujimori, por su parte, ha sido citada para que se presente ante el despacho del fiscal para casos de lavado de activos, José Domingo Pérez, quien la interrogará sobre un presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales.Se trata de la tercera ocasión en que Keiko es citada a la Fiscalía, ya que en las dos anteriores pidió que se reprogramen las convocatorias para que su defensa pueda revisar el cuaderno fiscal.En este caso, Keiko deberá responder por la anotación en una agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, que decía "Aumentar Keiko 500", además de por el financiamiento de su campañas electorales del 2006, 2011 y 2016.Fujimori, hija mayor del ex Presidente Alberto Fujimori, quien fue indultado el domingo por Kuczynski, es investigada en este caso de manera preliminar por la presunta comisión del delito de lavado de activos.Las declaraciones de Kuczynski y Keiko ante la Fiscalía cerrarán un año plagado de revelaciones sobre prácticas de corrupción que no han perdonado ni a un partido, ni a los gobiernos en Perú, al implicar a ex Mandatarios y gran parte de la clase política nacional.