/ Los presentes aseguran que fueron maltratados por Policojedes. | Foto: CortesíaSan Carlos .- Funcionarios de la Policía de Cojedes (Policojedes) disolvieron este jueves con bombas lacrimógenas una protesta que emprendió un grupo de vecinos de la comunidad de El Rodeo de San Carlos, capital de Cojedes, para exigir la entrega del pernil, juguetes y combo navideño por parte de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) .Lee también: En cuatro municipios del estado Sucre ocurrieron protestas para exigir bolsas ClapMás de cien familias se han visto afectada por el incumplimiento en la entrega. Los afectados, quienes decidieron trancar la vía principal de la comunidad, señalaron que les exigieron apoyar al actual gobernador de la entidad, Rafael Alemán , en las elecciones municipales a cambio de los beneficios; pero no cumplieron. Manifestaron sentirse "burlados" y aún las autoridades no les han dado respuesta.Los manifestantes también denunciaron que desde hace un mes no reciben la bolsas de alimentos y coincidieron en cada vez se les hace complicado adquirir productos porque gran parte de los negocios permanecen cerrados.